有邊坡滑動疑慮 新北石碇大崙山將畫入特定水土保持區

考量石碇區大崙山邊坡有滑動的疑慮，新北農業局表示，預計今年11月將其畫入特定水土保持區，後續該區將配合農村發展，及水土保持署的監測資料推動治理工程，並持續推動社區自主防災，在颱風豪雨紅黃警戒發布時，辦理疏散撤離，維護民眾安全。

石碇區豐田里大崙山於2016年9月梅姬颱風過境後，範圍內的華梵大學校區內道路及建築物地表，有新增裂縫及下陷情事，華梵大學及農村發展及水土保持署即刻辦理相關治理工程，掌握該區可能之崩塌機制及規模，持續辦理監測發現邊坡有滑動跡象。

農業局表示，為加強整體水土保持治理成效，市府在今年8月送交石碇區大崙山畫入特定水土保持區計畫書圖，至農業部審查，並經農業部8月29日審議通過，未來將施作集水豎井、水平排水管、護坡設施等水土保持設施，確保該區域邊坡穩定及安全。

此外，市府為了提升民眾災時臨場反應及熟悉防災流程，持續推動防災社區兵棋推演與實作演練，在社區民眾的積極配合下，石碇區大崙山豐田里更獲得農村水保署頒發防災社區銅質認證。