快訊

中和、新店第二國民運動中心 落腳中和健康路、新店寶橋路

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
中和第二運動中心落腳健康路。記者葉德正／攝影。
新北市有16座國民運動中心，熱門時段經常人滿為患，新北市府已確定板橋、蘆洲、新莊、三重第二運動中心地點，並已展開興建、規畫。中和、新店第二座國民運動中心落腳地各界期待，新北市體育局證實，中和第二運動中心將落腳中和健康路，新店則位於寶橋路新店榮工都更案，都是透過捐贈公益設施方式取。

中和預計2026年底申報開工，約2032年完工；新店目前尚在都市計畫審議階段，預計2034年完工。

運動風氣漸盛，新北市已有16座運動中心、2座水上活動中心、13處小型健身房及42座運動天幕，不過熱門時段還是一位難求，市府針對超過25萬人口行政區打造第二運動中心；目前板橋、蘆洲第二座運動中心預計明年完工，新莊第二運動中心則將座落文高一用地、三重第二運動中心將落腳三重果菜市場都更空間，目前正在規畫階段。

體育局也證實中和、新店第二運動中心地點已確定，皆為都市更新實施者捐贈公益設施項目，中和第二運動中心位於中和區健康路側、捷運橋和站西南側，基地面積3000平方公尺、樓地板面積約1萬2251平方公尺。

新店第二運動中心位於寶橋路235巷側，也就是新店榮工廠單元2都更案用地，基地面積4000平方公左右，樓地板面積則約1萬2000平方公尺。

體育局長洪玉玲表示，兩處運動中心規畫內容以游泳池、多功能教室、羽球場、健身房、綜合球場為主，至於特色項目將結合鄰近區域體育重點學校發展項目設定，用來支持體育教學及選手培育；將由實施者興建，再捐贈給新北市透過OT模式營運，詳細設計還在討論。

新北市城鄉局計畫審議科長許仁成說，中和土地是大洋塑膠工變住土地，業者除捐贈C區作為未來中和警分局預定地，業者為取得A、B、D區容積獎勵，也透過捐贈公益設施運動中心，總計可取得6-10％左右的容獎。

新店榮工則是透過都更分回方式取得，原本業者要捐可建地，因市府今年將公益設施新增第二運動中心後，改捐第二運動中心。

中和選區市議員金瑞龍指出，第二運動中心除泳池、羽球館是必備設施，應跟第一運動中心做出區隔，補足彼此缺乏的運動項目，相關規畫可以傾聽地方想法，不要捐一個大家用不到的場館。

中和選區市議員張維倩指出，第二運動中心選址地點良好，不過現行交通問題迫切需要解決，周邊沒有公車，且鄰近大賣場，還有北二高，尖峰時段一定會大打結，加上停車空間一定要規畫足夠，否則周邊會大亂。

至於規畫內容，可以跟第一運動中心做出區隔，包括親子空間，或是幼兒體操等，讓運動中心不再只是大人的專屬。

新店選區市議員劉哲彰說，民間捐贈的第二運動中心落腳榮工廠他支持，相關運動設施除基本泳池外，可導入相關極限運動作為特色發展，但他他強調，目前安坑地區非常缺乏運動設施，市長已答應他會在都市計畫檢討過程，透過多目標使用方式打造第三座運動中心。

新店選區市議員陳乃瑜指出，第二運動中心理論上應放在安坑地區，平衡兩區發展，她認為不可能沒有土地，市府應積極盤點；至於榮工處建第二運動中心也很好，但應加入日照中心與周邊正義里、五峯里 、新生里活動中心規畫，回饋地方。

中和第二運動中心落腳健康路，隔壁就是中和Costco。記者葉德正／攝影。
