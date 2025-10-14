新北警偕銀行、地政攔詐逾10億 侯友宜表揚打詐英雄

新北市長侯友宜今天上午至警察局主持10月份治安會報，特別表揚協助攔阻詐騙的4間銀行行員，另外也頒發打詐、掃黑、緝毒績優分局及公安聯合稽查有功人員。侯友宜肯定各單位打擊犯罪成效，展現市府貫徹公權力之決心及違法零容忍之態度。

市長侯友宜表示，打詐、掃黑、緝毒、肅槍及取締賭博都是淨化治安工作重點，仰賴跨局處合作強化社會治安。侯友宜指出，今年1月至9月攔阻詐騙金額達10億2507萬4606元整，較去年同期攔阻金額增加5215萬3937元，攔阻成效顯著，展現市府守護民眾財產決心。

侯友宜說，新北市日前與玉山銀行、新北地檢署簽署「反詐業務合作備忘錄（MOU）」，透過資訊共享、合作推廣、預警通報與聯防作業，建立即時聯繫與快速因應的機制。另外地政事務所發現疑遭不動產抵押詐騙之民眾，即時通報警方到場關懷提問，今年迄今攔阻不動產抵押詐騙金額達1060萬元，有效防堵地面師詐騙。