不只孩童玩耍..北市信義區這處遊戲場升級訴求親子同樂

為了讓遊戲場不只是孩童玩耍的遊戲場，而是能親子同樂，北市工務局公園處近期改造眷村文化公園，讓兒童遊戲場升級。

北市公園處近期完成信義區莊敬路239巷1弄的眷村文化公園遊戲設施改善工程，為響應地方居民對優質親子活動空間的期盼，新增了多項受歡迎的設施，同時進行圍牆修繕，全面提升公園安全性與遊憩功能。

這次工程特別依照當地需求，進行規畫設計，除了新增盪鞦韆區，讓孩童有更多元的活動選擇外，也於現有遊戲場域增設受歡迎的蹺蹺板與搖搖馬，滿足不同年齡層兒童的遊玩需求。為確保場域整體安全性，亦同步修繕部分老舊圍牆，改善結構與外觀，強化公共安全。