不只孩童玩耍..北市信義區這處遊戲場升級訴求親子同樂

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市工務局公園處近期改造眷村文化公園，讓兒童遊戲場升級，讓遊戲場不只是孩童玩耍的遊戲場，而是能親子同樂。圖／北市公園處提供
北市工務局公園處近期改造眷村文化公園，讓兒童遊戲場升級，讓遊戲場不只是孩童玩耍的遊戲場，而是能親子同樂。圖／北市公園處提供

為了讓遊戲場不只是孩童玩耍的遊戲場，而是能親子同樂，北市工務局公園處近期改造眷村文化公園，讓兒童遊戲場升級。

北市公園處近期完成信義區莊敬路239巷1弄的眷村文化公園遊戲設施改善工程，為響應地方居民對優質親子活動空間的期盼，新增了多項受歡迎的設施，同時進行圍牆修繕，全面提升公園安全性與遊憩功能。

這次工程特別依照當地需求，進行規畫設計，除了新增盪鞦韆區，讓孩童有更多元的活動選擇外，也於現有遊戲場域增設受歡迎的蹺蹺板與搖搖馬，滿足不同年齡層兒童的遊玩需求。為確保場域整體安全性，亦同步修繕部分老舊圍牆，改善結構與外觀，強化公共安全。

公園處南港公園管理所主任莊國境表示，本次工程不僅成功為鄰里孩童提供了更多元、更安全的遊戲空間，同時也創造了一個促進親子互動、提升社區凝聚力的優質場所，未來將持續傾聽民眾意見，作為推動公園環境建設的重要參考依據，致力於打造更多友善、宜居的生活空間。

北市工務局公園處近期改造眷村文化公園，讓兒童遊戲場升級，讓遊戲場不只是孩童玩耍的遊戲場，而是能親子同樂。圖／北市公園處提供
北市工務局公園處近期改造眷村文化公園，讓兒童遊戲場升級，讓遊戲場不只是孩童玩耍的遊戲場，而是能親子同樂。圖／北市公園處提供

親子 眷村 北市

相關新聞

侯友宜推泰板輕軌 嘆本該從從容容

連接新北泰山到中和的泰板輕軌可行性研究，中央因運量、開發自償性等疑義四度退回地方修正。新北市長侯友宜昨到板橋浮洲F21站...

泰板輕軌納「社後支線」 侯友宜允考量

新北捷運局在泰板輕軌F19站預留岔道，作為未來擴充「社後支線」節點。昨天在視察現場，藍綠民代對要不要把社後支線納入泰板輕...

新北105市道改善工程兩度流標 11月重招標

連結新北林口與八里的105市道以坡陡、彎急著稱，沿線多處髮夾彎，行車安全堪憂。新北市府推動「蜿蜒段新闢工程」擬以雙環橋設...

台北大巨蛋露台植栽 被疑影響逃生

台北大巨蛋影城周五試營運，商城設置的緩降機平台竟種花草樹木，恐影響逃生動線。市長蔣萬安指示消防局立即會勘確認。消防局回覆...

新北淡水淡海新市鎮二期一開發 國土署公展前座談會

為了讓新北市淡水北海岸居民能夠在地就業，不用往返雙北都市通勤解決交通問題，淡海新市鎮二期開發更是備受大家關注，而日前內政部國土管理署更在淡水市民聯合服務中心，舉辦淡海新市鎮二期一區都市計劃公開展覽前座談會，計畫範圍662.42公頃，預計將規劃130公頃產業用地，另外也會配合地方發展需求，規劃社會住宅、水電天然氣等公共設備用地，以及配合新北規劃的淡海資源回收場、醫療專用區。

