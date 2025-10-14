聽新聞
0:00 / 0:00
不只孩童玩耍..北市信義區這處遊戲場升級訴求親子同樂
為了讓遊戲場不只是孩童玩耍的遊戲場，而是能親子同樂，北市工務局公園處近期改造眷村文化公園，讓兒童遊戲場升級。
北市公園處近期完成信義區莊敬路239巷1弄的眷村文化公園遊戲設施改善工程，為響應地方居民對優質親子活動空間的期盼，新增了多項受歡迎的設施，同時進行圍牆修繕，全面提升公園安全性與遊憩功能。
這次工程特別依照當地需求，進行規畫設計，除了新增盪鞦韆區，讓孩童有更多元的活動選擇外，也於現有遊戲場域增設受歡迎的蹺蹺板與搖搖馬，滿足不同年齡層兒童的遊玩需求。為確保場域整體安全性，亦同步修繕部分老舊圍牆，改善結構與外觀，強化公共安全。
公園處南港公園管理所主任莊國境表示，本次工程不僅成功為鄰里孩童提供了更多元、更安全的遊戲空間，同時也創造了一個促進親子互動、提升社區凝聚力的優質場所，未來將持續傾聽民眾意見，作為推動公園環境建設的重要參考依據，致力於打造更多友善、宜居的生活空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言