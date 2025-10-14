新北105市道改善工程兩度流標 11月重招標

連結新北林口與八里的105市道以坡陡、彎急著稱，沿線多處髮夾彎，行車安全堪憂。新北市府推動「蜿蜒段新闢工程」擬以雙環橋設計改善高程差與彎道問題，工程在8月、10月兩度流標，民代要市府檢討預算與設計，盼盡速重新招標。

新北新工處長簡必琦表示，該案10月1日再度流標後，市府已著手進行預算與設計細節檢討，並納入拜訪廠商過程所蒐集的意見，預計11月中旬重新招標。他指出，105市道蜿蜒段設計採雙向四車道高架橋，並以「雙環橋」方式克服近180公尺高程差，工程難度高，導致廠商承攬意願偏低。

簡必琦補充，該案時程與國一甲標案相近，部分廠商正觀望國一甲進展，影響該案投標踴躍度。不過，經與廠商訪談了解，雖普遍認為施工難度高，技術上仍可克服，市府將評估是否調整預算，提升廠商參與意願。

議員陳偉杰指出，105市道為林口與八里之間交通動脈，長期受限於道路狹窄與高坡差，影響通勤、物流與地方觀光。此一工程兩次流標，顯示市府在經費與設計規畫有檢討空間，市府要緊追進度、盡速檢討。

陳也說，兩度流標的蜿蜒段新闢工程應盡快處理，避免拖累後續路段施工；第三期工程規畫也應提前展開與地方溝通，取得居民共識，以利整體路網推進。

議員鄭宇恩表示，105市道蜿蜒段與八里段（田心仔橋至長坑國小）拓寬工程，是地方關注的交通痛點，攸關區域聯繫，也牽動通勤效率與產業發展。蜿蜒段面臨地形複雜與高程差挑戰，市府應調整預算彈性、配合市場現況，吸引廠商參與。