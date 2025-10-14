聽新聞
0:00 / 0:00

新北105市道改善工程兩度流標 11月重招標

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北105市道沿線彎道多，會車易發生意外。圖／聯合報系資料照片
新北105市道沿線彎道多，會車易發生意外。圖／聯合報系資料照片

連結新北林口八里的105市道以坡陡、彎急著稱，沿線多處髮夾彎，行車安全堪憂。新北市府推動「蜿蜒段新闢工程」擬以雙環橋設計改善高程差與彎道問題，工程在8月、10月兩度流標，民代要市府檢討預算與設計，盼盡速重新招標。

新北新工處長簡必琦表示，該案10月1日再度流標後，市府已著手進行預算與設計細節檢討，並納入拜訪廠商過程所蒐集的意見，預計11月中旬重新招標。他指出，105市道蜿蜒段設計採雙向四車道高架橋，並以「雙環橋」方式克服近180公尺高程差，工程難度高，導致廠商承攬意願偏低。

簡必琦補充，該案時程與國一甲標案相近，部分廠商正觀望國一甲進展，影響該案投標踴躍度。不過，經與廠商訪談了解，雖普遍認為施工難度高，技術上仍可克服，市府將評估是否調整預算，提升廠商參與意願。

議員陳偉杰指出，105市道為林口與八里之間交通動脈，長期受限於道路狹窄與高坡差，影響通勤、物流與地方觀光。此一工程兩次流標，顯示市府在經費與設計規畫有檢討空間，市府要緊追進度、盡速檢討。

陳也說，兩度流標的蜿蜒段新闢工程應盡快處理，避免拖累後續路段施工；第三期工程規畫也應提前展開與地方溝通，取得居民共識，以利整體路網推進。

議員鄭宇恩表示，105市道蜿蜒段與八里段（田心仔橋至長坑國小）拓寬工程，是地方關注的交通痛點，攸關區域聯繫，也牽動通勤效率與產業發展。蜿蜒段面臨地形複雜與高程差挑戰，市府應調整預算彈性、配合市場現況，吸引廠商參與。

新北 林口 八里 髮夾彎

延伸閱讀

淡水機場快線要停20多站 民代指一點都不快

淡水桃園機場快線規畫24站 新北市議員指「只是有到機場的公車」

改善105市道髮夾彎工程二度流標 新北：11月再招標

新北市淡水區清潔隊停車場暨廳舍新建 議員勘察監督環境

相關新聞

侯友宜推泰板輕軌 嘆本該從從容容

連接新北泰山到中和的泰板輕軌可行性研究，中央因運量、開發自償性等疑義四度退回地方修正。新北市長侯友宜昨到板橋浮洲F21站...

泰板輕軌納「社後支線」 侯友宜允考量

新北捷運局在泰板輕軌F19站預留岔道，作為未來擴充「社後支線」節點。昨天在視察現場，藍綠民代對要不要把社後支線納入泰板輕...

新北105市道改善工程兩度流標 11月重招標

連結新北林口與八里的105市道以坡陡、彎急著稱，沿線多處髮夾彎，行車安全堪憂。新北市府推動「蜿蜒段新闢工程」擬以雙環橋設...

台北大巨蛋露台植栽 被疑影響逃生

台北大巨蛋影城周五試營運，商城設置的緩降機平台竟種花草樹木，恐影響逃生動線。市長蔣萬安指示消防局立即會勘確認。消防局回覆...

新北淡水淡海新市鎮二期一開發 國土署公展前座談會

為了讓新北市淡水北海岸居民能夠在地就業，不用往返雙北都市通勤解決交通問題，淡海新市鎮二期開發更是備受大家關注，而日前內政部國土管理署更在淡水市民聯合服務中心，舉辦淡海新市鎮二期一區都市計劃公開展覽前座談會，計畫範圍662.42公頃，預計將規劃130公頃產業用地，另外也會配合地方發展需求，規劃社會住宅、水電天然氣等公共設備用地，以及配合新北規劃的淡海資源回收場、醫療專用區。

新北淡水福佑宮捐物資、白米 助弱勢傳遞媽祖慈悲

淡水老街上的淡水媽祖廟福佑宮，雖然目前正在進行整修工程，但做公益的愛心依舊不變，日前準備了民生物資150箱及1800斤的白米，要捐給淡水區公所的實物銀行、淡水里長銀髮共餐活動以及警分局慰勞員警辛勞，淡水福佑宮表示，日前在廟裡所辦理的法會當中，有許多的祭拜平安米，在法會之後，希望捐贈給新北市淡水實物銀行，藉由區公所的平台，提供給需要幫助的民眾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。