台北大巨蛋露台植栽 被疑影響逃生

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北報導
台北大巨蛋影城周五試營運，議員質疑商城設置的緩降機平台種花草樹木，恐影響逃生動線。圖／北市議員洪婉臻提供
台北大巨蛋影城周五試營運，議員質疑商城設置的緩降機平台種花草樹木，恐影響逃生動線。圖／北市議員洪婉臻提供

台北大巨蛋影城周五試營運，商城設置的緩降機平台竟種花草樹木，恐影響逃生動線。市長蔣萬安指示消防局立即會勘確認。消防局回覆，經稽查，緩降機設施均符合規定。

蔣萬安昨赴議會施政報告，議員洪婉臻質詢，關注即將試營運的大巨蛋影城外牆陽台被放置花草樹木，洪婉臻質疑「這是景觀平台？還是避難平台？」平台設有緩降梯，卻又擺放植栽，「萬一要逃生，要先把盆栽移走？」

建管處長虞積學回應，避難平台是在屋頂，不會是陽台，建物立面本就可做平台及樹穴栽種植物。

蔣萬安裁示要消防局會勘，派員查驗是否符合安全規定；隨後消防局長莫懷祖表示，經派員稽查後，確認該平台為露台，影城棟設置11具緩降機均符合規定。遠雄強調，影城棟綠化設計均符合規定，不影響避難逃生動線。

另，議員陳怡君質疑，大巨蛋開幕至今缺失不斷，許多角落有漏水狀況，大巨蛋提供飲用水機台貼有QR Code供查詢用水安全，進入卻看不到檢測資訊。

陳怡君說，體育局對大巨蛋營運績效評估，平均成績80.25分，評定結果合格，質疑「究竟是黑箱作業？還是矇著眼睛打成績？」蔣萬安表示，缺失部分會請相關局處了解。

