泰板輕軌納「社後支線」 侯友宜允考量

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜昨到泰板輕軌預定地視察，今天將五度送可行性研究到中央審查。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜昨到泰板輕軌預定地視察，今天將五度送可行性研究到中央審查。記者葉德正／攝影

新北捷運局在泰板輕軌F19站預留岔道，作為未來擴充「社後支線」節點。昨天在視察現場，藍綠民代對要不要把社後支線納入泰板輕軌可行性研究討論激烈，捷運局指出，先前評估的5路線都不可行，要等主線運量培養或都市計畫需求有機會再評估，新北市長侯友宜允諾會把民代意見納入，「能多做一條就多做一條」。

除泰板輕軌，當初有另條從五泰輕軌穿越板橋社後地區，再連接萬大中和線的「社後輕軌」，因板橋中正路路幅不足18米，被認定不可行。

考量社後地區居民需求，泰板輕軌在F19站預留「社後支線」岔道，新北捷運局先前也曾評估過5條路線，包括F19－永翠路－中正路－民權路－板橋站、F19－永翠路－環河西路－民生路－新埔站、F19－永翠路－國光公園、F19－永翠路－環河西路－中正路－板橋國民運動中心、F19－永翠路－板橋國中，都因為路幅過小或是運量不足無法達到門檻。

立委張宏陸直言，當初交通部認為社後輕軌可行，「錢也準備好了」，泰板輕軌可行性研究為何不能一次解決，未來當地是重劃區，如果房子蓋下去，蓋捷運會更困難，交通部答應給錢，市府不把資源拿回來很奇怪。

議員戴瑋姍說，中正路太窄無法負荷太大交通量，環河西路如果沿著土堤進行捷運高架化，也是有機會的，盼市府能夠納入考慮。

議員石一佑表示，江翠北側人口持續暴增，既然要規畫捷運就該把社後輕軌納入考慮。

議員林國春則說，當初在台北縣就討論過社後輕軌，因路寬不足被否決，如果中央覺得可行，當然就一起合作。

立委葉元之則表示，能有社後支線是好事，現在重點應該先讓主線泰板輕軌可行性研究通過，中央對主線有很多意見，主線還沒通過，何來支線，會持續在中央監督加速審議。

