侯友宜推泰板輕軌 嘆本該從從容容

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜昨到泰板輕軌預定地視察，今天將五度送可行性研究到中央審查。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜昨到泰板輕軌預定地視察，今天將五度送可行性研究到中央審查。記者葉德正／攝影

連接新北泰山中和的泰板輕軌可行性研究，中央因運量、開發自償性等疑義四度退回地方修正。新北市長侯友宜昨到板橋浮洲F21站周邊視察，預告今天將第五度送中央審查。侯引用綠委王世堅金句感嘆，泰板輕軌「本來應該從從容容、游刃有餘」，一條捷運要花很多錢，早點決定、施作，也能節省經費。

新北捷運局將原新泰塭仔圳地區F15－F17站間的17處平面橫交道路，與板橋、土城、中和交界的F25－F28站14處平面橫交道路改為高架設計，高架車站從2處增加為9處，可望提高行駛速率、全程縮短11分鐘行車時間，藉此提升旅客搭乘意願，衝高運量與票箱收入。

侯友宜說，新北規畫捷運「七線並進」，包含五泰輕軌、台北市民生線、深坑輕軌、八里輕軌、泰板輕軌、中和公館線及林口輕軌，未來新北境內將再增加39公里、42座車站、累計轉乘達33站。

侯說，泰板輕軌規畫長度10.3公里、共14座車站，路線連接泰山、新莊、板橋、土城、中和地區，交通部審查意見建議，部分土地開發效益納入附屬事業收入以提高經營比，要求符合計畫審議一致性。

新北配合中央意見，並參考已通車捷運路線的經驗，決定將既有的2處高架段延長，增加7個高架車站，調整後高架段總長7.3公里、共有9座高架車站。

泰板輕軌可行性研究2023年5月首度提送，即將第五度送審。

對不少案件審議曠日廢時，侯友宜回應，中央在財劃法修法後，對捷運分攤經費更嚴格，光新北就少90億、72%，盼中央早日核定就能早點做事。

捷運局長李政安指出，泰板輕軌延續五泰輕軌，沿線可在F16站與新莊線輔大站轉乘、F21站與台鐵浮洲站轉乘，F23站與板南線亞東醫院站轉乘、F28站與萬大中和線莒光站轉乘；F21站鄰近台北紙廠簡易公園，未來規畫建置社宅及警察局。

議員江怡臻說，盼中央盡速核定，不要再讓卡輕軌成為新北發展絆腳石。國民黨立委張智倫指出，泰板輕軌終點站在中和莒光路，與萬大中和線莒光站有點距離，路線串聯應該更便利，才能有利長者使用。

議員黃淑君認為，可行性評估會送這麼多次，主因是設站地點不符民眾需求，包括浮洲設站位置在台鐵附近，另接板南線部分離主站體有距離，恐導致運量不高，市府應審慎評估。

泰板輕軌在新北市中和區莒光路的F28站模擬圖。圖／新北市捷運局提供
泰板輕軌在新北市中和區莒光路的F28站模擬圖。圖／新北市捷運局提供

輕軌 泰山 新北 中和 侯友宜 捷運

