新北石碇大崙山將劃入特定水保區 強化邊坡穩定

新北市政府今天表示，考量石碇區大崙山邊坡有滑動的疑慮，經報請農業部審議通過，預計11月劃入特定水土保持區，將施作集水豎井等水保設施，以確保邊坡穩定及安全。

農業局發布新聞稿表示，石碇區豐田里大崙山於105年9月梅姬颱風過境後，範圍內的華梵大學校區內道路及建築物地表，有新增裂縫及下陷情事。

農業局表示，華梵大學與農村發展及水土保持署當時即刻辦理相關治理工程，持續辦理監測發現邊坡有滑動跡象，為加強整體水土保持治理成效，市府8月送交石碇區大崙山劃入特定水土保持區計畫書圖至農業部，經農業部8月29日審議通過。

農業局表示，石碇區大崙山預計11月劃入特定水土保持區，未來將施作集水豎井、水平排水管、護坡設施等水土保持設施，確保區域邊坡穩定及安全，持續推動防災社區兵棋推演與實作演練，以提升民眾災時臨場反應及熟悉防災流程。

農業局長諶錫輝表示，將具有高潛勢活動性的山坡地劃入特定水土保持區並進行治理，不僅可降低地下水位與強化邊坡穩定，更可在豪雨大雨來襲時，防止誘發大規模崩塌導致各種土砂災害問題。