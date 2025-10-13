大巨蛋影城將試營運 北市：緩降梯操作空間符合規定

大巨蛋影城17日試營運，民進黨議員洪婉臻今天在議會出示照片，質疑緩降梯被樹木淹沒。北市消防局隨即派人勘查，認為影城緩降機現場操作空間符合規定。

台北市議會今天召開第14屆第6次定期大會，洪婉臻質詢時問台北市長蔣萬安大巨蛋影城何時試營運，蔣萬安一度答覆年底、明年，隨即遭洪婉臻指不及格。

洪婉臻說，大巨蛋影城17日就要試營運，28日就要正式營運，有14廳、1750個席次，屆時會有很多人消費，安全非常重要，隨即出示照片，質疑3處陽台種有樹木且枯掉，質疑美觀有問題，也質疑該處究竟為景觀平台或避難平台，以及是否可以種樹。

建管處長虞積學答覆說，該處絕對不是避難平台，避難平台會設在屋頂，看起來只是外牆凸出的平台。洪婉臻進一步質疑，若純粹是平台，為何會有逃生緩降梯，還被樹木盆栽淹沒，「難道以後逃生要先搬盆栽、先健身」。

消防局長莫懷祖隨即派人前往勘查，消防局第二救災救護大隊長林義承稍後向媒體說明，派人會勘發現影城依規定設置3座緩降機，依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，包含緩降機在內的操作面積為0.5平方公尺，現場設置符合規定。