淡水機場快線要停20多站 民代指一點都不快

淡江大橋明年通車，新北市政府規劃淡水到桃園機場的機場快線公車，根據民進黨議員鄭宇恩初步曝光的路線圖，指停靠達20多站「一點都不快」；交通局表示，仍待審議。

新北市議會今天進行業務質詢，鄭宇恩表示，市府規劃淡水經淡江大橋到桃園機場的公車機場快線，但根據目前曝光快線路線圖「一點都不快」。

她表示，從新市站發車繞淡水捷運站，沿路到淡江大橋的站都多達14站，經淡江大橋、八里到桃園機場一、二航廈還有10站「這不是機場快線，而是有到機場的公車」。

她表示，這不僅無法吸引國際旅客，也無法吸引到淡水在地居民搭乘。日韓類似的機場快線，大多是停靠知名飯店，以日本快線為例，只有停靠5站，韓國也是以停飯店取向為主的快速公車，因此，若要吸引在地人搭車，就不能站站停，若要吸引國際旅客就應以飯店為主。

交通局長鍾鳴時表示，機場快線公車路線仍待審議，仍會和申請的業者對話。

交通局表示，交通局公告的是淡水到桃機起迄兩端，由公車業者提出路線申請，業者目前提出的停靠站位是依照現有的公車站位作規劃，根據里程是可收費8段票，也未要求何地及何時發車，但為了提升公車路線的效率，交通局會在審議會時請業者評估站位間距妥適性，預估可在年底前定案。