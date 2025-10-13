快訊

新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

北市馬路多了沒見過「紫、藍色標線」 違規最高罰36000元

果粉準備好銀兩！蘋果本周料推三新品 M5晶片首亮相

淡水機場快線要停20多站 民代指一點都不快

中央社／ 新北13日電

淡江大橋明年通車，新北市政府規劃淡水到桃園機場的機場快線公車，根據民進黨議員鄭宇恩初步曝光的路線圖，指停靠達20多站「一點都不快」；交通局表示，仍待審議。

新北市議會今天進行業務質詢，鄭宇恩表示，市府規劃淡水經淡江大橋到桃園機場的公車機場快線，但根據目前曝光快線路線圖「一點都不快」。

她表示，從新市站發車繞淡水捷運站，沿路到淡江大橋的站都多達14站，經淡江大橋、八里到桃園機場一、二航廈還有10站「這不是機場快線，而是有到機場的公車」。

她表示，這不僅無法吸引國際旅客，也無法吸引到淡水在地居民搭乘。日韓類似的機場快線，大多是停靠知名飯店，以日本快線為例，只有停靠5站，韓國也是以停飯店取向為主的快速公車，因此，若要吸引在地人搭車，就不能站站停，若要吸引國際旅客就應以飯店為主。

交通局長鍾鳴時表示，機場快線公車路線仍待審議，仍會和申請的業者對話。

交通局表示，交通局公告的是淡水到桃機起迄兩端，由公車業者提出路線申請，業者目前提出的停靠站位是依照現有的公車站位作規劃，根據里程是可收費8段票，也未要求何地及何時發車，但為了提升公車路線的效率，交通局會在審議會時請業者評估站位間距妥適性，預估可在年底前定案。

桃園機場 公車路線

延伸閱讀

新北淡水淡海新市鎮二期一開發 國土署公展前座談會

淡水桃園機場快線規畫24站 新北市議員指「只是有到機場的公車」

改善105市道髮夾彎工程二度流標 新北：11月再招標

新北市淡水區清潔隊停車場暨廳舍新建 議員勘察監督環境

相關新聞

新北淡水淡海新市鎮二期一開發 國土署公展前座談會

為了讓新北市淡水北海岸居民能夠在地就業，不用往返雙北都市通勤解決交通問題，淡海新市鎮二期開發更是備受大家關注，而日前內政部國土管理署更在淡水市民聯合服務中心，舉辦淡海新市鎮二期一區都市計劃公開展覽前座談會，計畫範圍662.42公頃，預計將規劃130公頃產業用地，另外也會配合地方發展需求，規劃社會住宅、水電天然氣等公共設備用地，以及配合新北規劃的淡海資源回收場、醫療專用區。

新北淡水福佑宮捐物資、白米 助弱勢傳遞媽祖慈悲

淡水老街上的淡水媽祖廟福佑宮，雖然目前正在進行整修工程，但做公益的愛心依舊不變，日前準備了民生物資150箱及1800斤的白米，要捐給淡水區公所的實物銀行、淡水里長銀髮共餐活動以及警分局慰勞員警辛勞，淡水福佑宮表示，日前在廟裡所辦理的法會當中，有許多的祭拜平安米，在法會之後，希望捐贈給新北市淡水實物銀行，藉由區公所的平台，提供給需要幫助的民眾。

十月連假多 新北金山區公所攜手新生活關懷送餐不間斷

今年十月連假多，為了要讓平日裡接受送餐服務的獨居長輩餐食不因連續的假期而中斷，金山區公所攜手深耕北海岸，為獨老送餐服務的新生活社會福利發展促進會，一起在連假前為獨居長輩送上關懷與物資，希望獨居長輩在公所與新生活的多方照顧下，能夠日日溫飽。

打詐、識詐不能停 新北瑞芳警深入工業區宣導防詐

新北市瑞芳警分局持續推動識詐工作，近日與瑞芳工業區璟茂實業股份有限公司合作辦理識詐講座，向員工宣導最新詐騙手法，提升眾人基礎防詐意識。

地震緊急避難演練 新北汐止行政大樓模擬演練逼真

天災難防，如果發生地震該怎麼辦，新北市汐止區行政中心舉辦「114年度地震及緊急避難演練」，模擬規模6.5強震，透過實境操作，檢驗大樓各合署機關與洽公民眾的應變能力，展現跨單位協作成果。

新北議員促擴大高齡換居社宅 城鄉局盤點7處社宅推動

老宅困老人現象普遍，新北市推出高齡友善換居，協助65歲以上長者及身障市民換居到有電梯的社會住宅，截至目前完成媒合33戶。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。