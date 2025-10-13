台中警局176名新血加入 挹注安全城市守護能量

台中市警察局13日迎來176名新進警力，這股全新戰力加入，象徵台中治安、交通與市民服務能量全面升級，也展現中央與市府重視警政人力與照顧基層的決心。

台中市警察局今天發布新聞稿表示，市府對每名員警人事與裝備經費，全數編列預算以強化設備、改善勤務環境，此次迎接176名戰力，每年將增加支出新台幣2億4000多萬元、每月增加2000多萬元，這是投資在安全與信任上的成本，讓員警在安全、舒適環境中執勤，並兼顧家庭與生活照顧，提升整體執勤品質與士氣。

警察局將妥善分配警力，兼顧治安熱點與交通要區，也要求各分局更有效配置人力，紓解員警工作壓力，以提升打擊犯罪、巡邏防制、交通疏導及事故處理的效能，全面提升城市安全能量，展現市府推動「安全城市」決心，進一步守護市民安全與交通順暢，致力打造最安心、最有感幸福城市。

新進警力加入，為台中警隊注入新氣象。警察局全體同仁將齊心努力，秉持「守護台中、堅持幸福」施政理念，持續強化社會治安、優化交通秩序，讓市民在安全環境中安居樂業，把台中這座美麗城市打造成宜居、宜業、宜遊的國際化城市。