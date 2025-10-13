地震緊急避難演練 新北汐止行政大樓模擬演練逼真

天災難防，如果發生地震該怎麼辦，新北市汐止區行政中心舉辦「114年度地震及緊急避難演練」，模擬規模6.5強震，透過實境操作，檢驗大樓各合署機關與洽公民眾的應變能力，展現跨單位協作成果。

下午三點，一陣天搖地動，由秘書室廣播後，全體人員依「趴下、掩護、穩住」三步驟就地避難。地震搖晃結束後，現場人員在引導下依序撤離，避難引導班在樓梯口引導，並同步管制電梯，確保疏散安全。這次演練情境多元，首先是有人員受傷了，由通報聯絡班協助送往緊急醫療救護站，進行簡單包紮，還有就是現場突發電線走火，消防滅火班也立即出動撲滅火勢；各組及合署機關分工明確，展現跨單位訓練成果。

汐止區長林慶豐表示，地震與豪雨為汐止常見災害，透過跨單位演練，能讓人員更熟悉災害通報、疏散引導與救護流程，不僅能降低災害損失，也提升公共安全。未來區公所將持續深化與社區及民間合作，共同打造更安全、具韌性的生活環境。

汐止區公所課員陳津豪說，這次演練是擔任通報聯絡班的班長，負責的是如果地震真的發生的話，行政大樓所有的災情由班員通報後，再統一回報給指揮官，請他們進行派員協助的部分，覺得演練對於災害應變很有幫助，如果沒有事前演練的話，實際意外發生時大家可能會特別慌張，公所每年都會舉行相關的防災演練，希望在多次的演練下，如果真的有意外發生，可以很快的找到應變解決的節奏。