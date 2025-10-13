打詐、識詐不能停 新北瑞芳警深入工業區宣導防詐
新北市瑞芳警分局持續推動識詐工作，近日與瑞芳工業區璟茂實業股份有限公司合作辦理識詐講座，向員工宣導最新詐騙手法，提升眾人基礎防詐意識。
講座中，警方除分析常見詐騙手法外，並以「假冒公務機關」及「假求職騙人頭帳戶」等真實案例說明常見陷阱。分局長更以自身親身經驗，透過幽默風趣的方式分享防詐技巧，現場氣氛熱烈、互動踴躍。
瑞芳警分局長沈明義提醒，近期花蓮地區遭受水患，詐騙集團可能假借慈善名義詐取捐款，民眾愛心捐款前應確認受款單位及帳戶資料真偽，避免落入陷阱。此外，也要提防「普發現金假網站」詐騙，不要隨意點擊不明連結或提供個資。
璟茂實業股份有限公司表示，很感謝分局到公司進行識詐宣講，讓員工收穫良多，也更新許多詐騙新手法，提升對於詐騙的免疫力。
