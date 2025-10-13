十月連假多 新北金山區公所攜手新生活關懷送餐不間斷
今年十月連假多，為了要讓平日裡接受送餐服務的獨居長輩餐食不因連續的假期而中斷，金山區公所攜手深耕北海岸，為獨老送餐服務的新生活社會福利發展促進會，一起在連假前為獨居長輩送上關懷與物資，希望獨居長輩在公所與新生活的多方照顧下，能夠日日溫飽。
金山區長劉昌松說，特別感謝新生活連續多年，不辭辛勞也不嫌北海岸偏遠，每天不間斷的為獨居長者的送餐服務，讓獨老不需要為每日的餐食煩惱。
區長與新生活社會福利發展促進會人員為獨居長輩將連假的餐食親送到家，每逢連假就是送上一日三餐，而三天連假就是九餐，一大袋有即食有冷凍的餐食送給獨居長輩，讓長輩放假時能簡單加熱食物，餐餐溫飽。
劉昌松也指出，因應十月有中秋、雙十，月底還有光復節連假，天天送餐也送溫暖關懷的新生活社會福利發展促進會，趕在每一個連假前將祝福與假期的餐食提前送到獨老手中，希望透過餐餐不間斷以及重要節日的關懷送暖，要讓獨老感受到來自社會的暖流，溫暖的度過每一天。
