新北淡水福佑宮捐物資、白米 助弱勢傳遞媽祖慈悲
淡水老街上的淡水媽祖廟福佑宮，雖然目前正在進行整修工程，但做公益的愛心依舊不變，日前準備了民生物資150箱及1800斤的白米，要捐給淡水區公所的實物銀行、淡水里長銀髮共餐活動以及警分局慰勞員警辛勞，淡水福佑宮表示，日前在廟裡所辦理的法會當中，有許多的祭拜平安米，在法會之後，希望捐贈給新北市淡水實物銀行，藉由區公所的平台，提供給需要幫助的民眾。
這次廟方捐助許多白米，而這一包包的白米上頭也是廟方推出的媽祖平安米，象徵保平安，淡水福佑宮主委謝安棋表示，淡水福佑宮是市定三級古蹟，前幾年底開始進行整建工程，雖然廟宇大門都在施工，但信眾還是能夠到後方臨時廳堂參拜淡水媽祖，而定期的祈福活動也依然會進行。
淡水區長陳怡君表示，淡水福佑宮關心弱勢不遺餘力，過去公所實物銀行也針對淡水生活困苦的弱勢提供生活物資，而這次捐出的白米上頭有淡水媽版本的白米更能夠有保平安的象徵意義，若有需求，區公所也會透過實物銀行來提供協助，來幫助更多需要的民眾。
