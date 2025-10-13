新北淡水淡海新市鎮二期一開發 國土署公展前座談會

為了讓新北市淡水北海岸居民能夠在地就業，不用往返雙北都市通勤解決交通問題，淡海新市鎮二期開發更是備受大家關注，而日前內政部國土管理署更在淡水市民聯合服務中心，舉辦淡海新市鎮二期一區都市計劃公開展覽前座談會，計畫範圍662.42公頃，預計將規劃130公頃產業用地，另外也會配合地方發展需求，規劃社會住宅、水電天然氣等公共設備用地，以及配合新北規劃的淡海資源回收場、醫療專用區。

而內政部國土管理署致詞時表示，未來開發方式會以區段徵收來進行，在土地權屬的部份，有90.14%是私有土地，9.59%是公有土地，從去年崁頂里開始，陸續前往埤島、義山、興仁及賢孝里來舉辦下鄉座談，除了是持續蒐集在地意見，這次座談會也代表下次即將公展，二期一開發進度更是向前邁進一步。

現場在地居民、土地所有權人等等，都提出相關意見，包括等太久、進度太慢，或是被劃入範圍內，遭禁限建許久等等。

對此市議員鄭宇恩更出席表示，淡海新市鎮禁限建近30年，面對持分少、無法配回土地的民眾，相關的補償及安置的機制應該以更有利民眾的方式來規劃。過去新北市面對機關用地需求，為規避購地成本，多以公園多目標的方式來設置警消廳舍、活動中心等，未來應規畫足夠公設用地，並適度限縮公園多目標。另外串聯淡江大橋與產業用地的路廊，應妥善規劃，透過外環道路的串聯，避免對既有住宅區的生活品質造成影響。淡海新市鎮二期一的開發，肩負淡水地區的產業、就業、醫療、民生等需求，希望國土署能加速推動，並審慎考慮在地需求