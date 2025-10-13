快訊

大巨蛋影城17日試營運 北市議員：逃生設備疑有問題

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北即時報導
大巨蛋商城的露外平台，上面種植植栽。圖／台北市議員洪婉臻提供
大巨蛋商城的露外平台，上面種植植栽。圖／台北市議員洪婉臻提供

台北大巨蛋影城將於10月17日試營運，不過，民進黨北市議員洪婉臻今質詢時指，商城的突出平台種植栽恐影響逃生。台北市長蔣萬安回覆，會派消防局現場會勘，查驗是否符合安全規定。消防局表示，該平台為露台，稽查後總計有3座緩降機，皆有符合操作面基0.5平方公尺以上的法規。

洪婉臻說，大巨蛋的影城將在10月17日試營運、28日開幕，但是商城外牆的陽台，種植植花草樹木，質疑這是景觀平台還是避難平台？北市建管處長虞積學回應，立面本來就可以做平台及樹穴栽種植物，但避難平台是在屋頂，所以不會是陽台。

洪婉臻質疑，但平台上除了有植栽外，還是有緩降梯，「這不就是逃生避難嗎？難道影城萬一要逃生時，還要先把盆栽移走嗎？確定是符合安全規定嗎？」

蔣萬安裁示，消防局會現場會勘，等下派員過去查驗是否符合安全規定。消防局長莫懷祖表示，會立即派員稽查，若有疑慮，就會要求植栽移走。

有關大巨蛋影城棟露台設置緩降機一案，經消防局於13日下午派員至現場檢查，影城棟共設置11具緩降機，檢查結果均符合規定。

另一方面，議員陳怡君質詢指出，大巨蛋開幕至今仍缺失不斷，包含漏水問題還有多處角落有漏水狀況，甚至結成小冰柱。此外，大巨蛋直飲台上，飲用水資訊明示貼著QR Code供民眾查詢用水安全，但沒想到掃描進去卻看不到任何檢測資訊，痛罔顧民眾飲用水的安全問題。

陳怡君說，根據體育局對大巨蛋首度做的營運績效評估，營運單位平均成績為80.25分，評定結果竟為合格，另她質疑，「這究竟是黑箱作業？還是矇著眼睛打成績？」蔣萬安表示，針對缺失部分也會請相關局處了解。

消防局表示，3座緩降機，皆有符合操作面基0.5平方公尺以上的法規。圖／台北市消防局提供
