新北議員促擴大高齡換居社宅 城鄉局盤點7處社宅推動

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員江怡臻。圖／江怡臻提供
新北市議員江怡臻。圖／江怡臻提供

老宅困老人現象普遍，新北市推出高齡友善換居，協助65歲以上長者及身障市民換居到有電梯的社會住宅，截至目前完成媒合33戶。新北市議員江怡臻今於議會質詢時，希望新北市府爭取擴大辦理，新北市城鄉局長黃國峰回應，已盤點7處社宅，將評估規畫擴大提供高齡友善換居。

江怡臻指出，截至今年9月底，新北65歲以上長者已達79.56萬人，占全市人口19.66%，高居全國之冠，對於即將邁入超高齡社會，新北也推出多項高齡友善政策，如城鄉局率全國之先，推動高齡友善換居「樓梯換電梯」政策，讓65歲以上長者及身障市民換居到有電梯的社宅或包租代管物件。

江怡臻表示，該政策除榮獲衛福部高齡友善城市無礙獎，並帶動中央及台北、高雄、桃園等縣市跟進，民間團體銀光好居行動聯盟也給予肯定，新店央北社宅榮獲五星標章、土城員和社宅榮獲三星標章。江怡臻並呼籲，新北應將此政策成功經驗複製到其他社宅，盤點更多社宅作為友善換居場域。

黃國峰回應，目前已成功媒合33戶社宅及3戶私宅作為友善換居，數量全國最多，除了新店央北、土城員和社宅外，未來也會將中和安邦、三峽國光二期、泰山中山、板橋江翠及預定動工的塭仔圳社宅納入評估規劃，主要鎖定大基地、500戶以上社宅，結合公益設施及店鋪，與衛生局合作引進診所、心衛中心等設施。

江怡臻也提到，高齡長者搬遷不易，入住社宅年限應視需求予以延長。黃國峰回應，考量高齡長者搬遷困難，所有社宅都有推動65歲以上終老方案，若簽約年限6年時間到，將會依此精神來辦理。

社宅 江怡臻

相關新聞

新北議員促擴大高齡換居社宅 城鄉局盤點7處社宅推動

老宅困老人現象普遍，新北市推出高齡友善換居，協助65歲以上長者及身障市民換居到有電梯的社會住宅，截至目前完成媒合33戶。...

新北淡水淡海新市鎮二期一開發 國土署公展前座談會

為了讓新北市淡水北海岸居民能夠在地就業，不用往返雙北都市通勤解決交通問題，淡海新市鎮二期開發更是備受大家關注，而日前內政部國土管理署更在淡水市民聯合服務中心，舉辦淡海新市鎮二期一區都市計劃公開展覽前座談會，計畫範圍662.42公頃，預計將規劃130公頃產業用地，另外也會配合地方發展需求，規劃社會住宅、水電天然氣等公共設備用地，以及配合新北規劃的淡海資源回收場、醫療專用區。

新北淡水福佑宮捐物資、白米 助弱勢傳遞媽祖慈悲

淡水老街上的淡水媽祖廟福佑宮，雖然目前正在進行整修工程，但做公益的愛心依舊不變，日前準備了民生物資150箱及1800斤的白米，要捐給淡水區公所的實物銀行、淡水里長銀髮共餐活動以及警分局慰勞員警辛勞，淡水福佑宮表示，日前在廟裡所辦理的法會當中，有許多的祭拜平安米，在法會之後，希望捐贈給新北市淡水實物銀行，藉由區公所的平台，提供給需要幫助的民眾。

十月連假多 新北金山區公所攜手新生活關懷送餐不間斷

今年十月連假多，為了要讓平日裡接受送餐服務的獨居長輩餐食不因連續的假期而中斷，金山區公所攜手深耕北海岸，為獨老送餐服務的新生活社會福利發展促進會，一起在連假前為獨居長輩送上關懷與物資，希望獨居長輩在公所與新生活的多方照顧下，能夠日日溫飽。

打詐、識詐不能停 新北瑞芳警深入工業區宣導防詐

新北市瑞芳警分局持續推動識詐工作，近日與瑞芳工業區璟茂實業股份有限公司合作辦理識詐講座，向員工宣導最新詐騙手法，提升眾人基礎防詐意識。

地震緊急避難演練 新北汐止行政大樓模擬演練逼真

天災難防，如果發生地震該怎麼辦，新北市汐止區行政中心舉辦「114年度地震及緊急避難演練」，模擬規模6.5強震，透過實境操作，檢驗大樓各合署機關與洽公民眾的應變能力，展現跨單位協作成果。

