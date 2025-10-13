聽新聞
新北議員促擴大高齡換居社宅 城鄉局盤點7處社宅推動
老宅困老人現象普遍，新北市推出高齡友善換居，協助65歲以上長者及身障市民換居到有電梯的社會住宅，截至目前完成媒合33戶。新北市議員江怡臻今於議會質詢時，希望新北市府爭取擴大辦理，新北市城鄉局長黃國峰回應，已盤點7處社宅，將評估規畫擴大提供高齡友善換居。
江怡臻指出，截至今年9月底，新北65歲以上長者已達79.56萬人，占全市人口19.66%，高居全國之冠，對於即將邁入超高齡社會，新北也推出多項高齡友善政策，如城鄉局率全國之先，推動高齡友善換居「樓梯換電梯」政策，讓65歲以上長者及身障市民換居到有電梯的社宅或包租代管物件。
江怡臻表示，該政策除榮獲衛福部高齡友善城市無礙獎，並帶動中央及台北、高雄、桃園等縣市跟進，民間團體銀光好居行動聯盟也給予肯定，新店央北社宅榮獲五星標章、土城員和社宅榮獲三星標章。江怡臻並呼籲，新北應將此政策成功經驗複製到其他社宅，盤點更多社宅作為友善換居場域。
黃國峰回應，目前已成功媒合33戶社宅及3戶私宅作為友善換居，數量全國最多，除了新店央北、土城員和社宅外，未來也會將中和安邦、三峽國光二期、泰山中山、板橋江翠及預定動工的塭仔圳社宅納入評估規劃，主要鎖定大基地、500戶以上社宅，結合公益設施及店鋪，與衛生局合作引進診所、心衛中心等設施。
江怡臻也提到，高齡長者搬遷不易，入住社宅年限應視需求予以延長。黃國峰回應，考量高齡長者搬遷困難，所有社宅都有推動65歲以上終老方案，若簽約年限6年時間到，將會依此精神來辦理。
