新北碧潭地景裝置展 高12公尺水豚君將吸睛登場

中央社／ 新北13日電

新北市觀旅局今天表示，今年碧潭地景裝置展將邀來日本超人氣插畫IP、高12公尺「水豚君」進駐，預定自10月24日起展出至12月21日，歡迎大家來感受萌力爆棚療癒的暖心時光。

觀光旅遊局新聞稿指出，今年碧潭地景裝置展將在10月24日晚間盛大登場，除了特別以水豚君KAPIBARASAN為主題打造地景裝置外，當晚隆重登場絢麗煙火秀也是一大亮點，飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火場景搬進碧潭，營造出如詩如畫浪漫氛圍。

觀旅局表示，高達12公尺水上大型裝置「水豚君」首度在台灣登場，陸地上有其好朋友「駱馬君」擔綱核心打卡點，形成獨特的水陸雙亮點，希望為市民朋友營造出多層次參觀體驗。

此外，水豚君好朋友們「水豚仔」「懷特小姐」「熱血君」「暴走君」及「陽光君」共同齊聚在碧潭東岸廣場，打造出團聚可愛氛圍，碧潭吊橋下方更設置趣味十足拍照迎賓牆，讓大家在抵達碧潭之際就能捕捉萌趣時刻，歡迎大家呼朋引伴走進碧潭這片自然美景共同找尋水豚君及其好友們的蹤影。

水豚 碧潭 朋友

相關新聞

新北議員促擴大高齡換居社宅 城鄉局盤點7處社宅推動

老宅困老人現象普遍，新北市推出高齡友善換居，協助65歲以上長者及身障市民換居到有電梯的社會住宅，截至目前完成媒合33戶。...

新北淡水淡海新市鎮二期一開發 國土署公展前座談會

為了讓新北市淡水北海岸居民能夠在地就業，不用往返雙北都市通勤解決交通問題，淡海新市鎮二期開發更是備受大家關注，而日前內政部國土管理署更在淡水市民聯合服務中心，舉辦淡海新市鎮二期一區都市計劃公開展覽前座談會，計畫範圍662.42公頃，預計將規劃130公頃產業用地，另外也會配合地方發展需求，規劃社會住宅、水電天然氣等公共設備用地，以及配合新北規劃的淡海資源回收場、醫療專用區。

新北淡水福佑宮捐物資、白米 助弱勢傳遞媽祖慈悲

淡水老街上的淡水媽祖廟福佑宮，雖然目前正在進行整修工程，但做公益的愛心依舊不變，日前準備了民生物資150箱及1800斤的白米，要捐給淡水區公所的實物銀行、淡水里長銀髮共餐活動以及警分局慰勞員警辛勞，淡水福佑宮表示，日前在廟裡所辦理的法會當中，有許多的祭拜平安米，在法會之後，希望捐贈給新北市淡水實物銀行，藉由區公所的平台，提供給需要幫助的民眾。

十月連假多 新北金山區公所攜手新生活關懷送餐不間斷

今年十月連假多，為了要讓平日裡接受送餐服務的獨居長輩餐食不因連續的假期而中斷，金山區公所攜手深耕北海岸，為獨老送餐服務的新生活社會福利發展促進會，一起在連假前為獨居長輩送上關懷與物資，希望獨居長輩在公所與新生活的多方照顧下，能夠日日溫飽。

打詐、識詐不能停 新北瑞芳警深入工業區宣導防詐

新北市瑞芳警分局持續推動識詐工作，近日與瑞芳工業區璟茂實業股份有限公司合作辦理識詐講座，向員工宣導最新詐騙手法，提升眾人基礎防詐意識。

地震緊急避難演練 新北汐止行政大樓模擬演練逼真

天災難防，如果發生地震該怎麼辦，新北市汐止區行政中心舉辦「114年度地震及緊急避難演練」，模擬規模6.5強震，透過實境操作，檢驗大樓各合署機關與洽公民眾的應變能力，展現跨單位協作成果。

