新北碧潭地景裝置展 高12公尺水豚君將吸睛登場

新北市觀旅局今天表示，今年碧潭地景裝置展將邀來日本超人氣插畫IP、高12公尺「水豚君」進駐，預定自10月24日起展出至12月21日，歡迎大家來感受萌力爆棚療癒的暖心時光。

觀光旅遊局新聞稿指出，今年碧潭地景裝置展將在10月24日晚間盛大登場，除了特別以水豚君KAPIBARASAN為主題打造地景裝置外，當晚隆重登場絢麗煙火秀也是一大亮點，飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火場景搬進碧潭，營造出如詩如畫浪漫氛圍。

觀旅局表示，高達12公尺水上大型裝置「水豚君」首度在台灣登場，陸地上有其好朋友「駱馬君」擔綱核心打卡點，形成獨特的水陸雙亮點，希望為市民朋友營造出多層次參觀體驗。

此外，水豚君好朋友們「水豚仔」「懷特小姐」「熱血君」「暴走君」及「陽光君」共同齊聚在碧潭東岸廣場，打造出團聚可愛氛圍，碧潭吊橋下方更設置趣味十足拍照迎賓牆，讓大家在抵達碧潭之際就能捕捉萌趣時刻，歡迎大家呼朋引伴走進碧潭這片自然美景共同找尋水豚君及其好友們的蹤影。