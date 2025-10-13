重陽節前夕！台南敬老金「六都最少」 議員要求提升金額讓長輩有感

10月29日重陽節即將來臨，長輩最關心的莫過於重陽節敬老金政策，有議員今質詢指出，經檢視六都相關措施，台南維持65歲以上、未滿100歲者每人1000元敬老金，高雄、雙北等基本都有1500元，台南金額為六都墊底，呼籲民政局把握今年發放前的時間，提升敬老金金額。

民政局長姜淋煌回應，今年重陽敬老金預計23日發放給長輩，市長黃偉哲也曾承諾在財政允許之下，逐步提高相關社會福利金發放，其中，重陽敬老金也屬於社會福利金一部分，今年雖維持發放1000元敬老金，但仍持續努力並建議提升敬老金。

市議員陳怡珍表示，重陽節即將來臨，近期各社區有許多敬老活動，每每碰到長輩時，大家最關心的就是市府重陽節敬老金的政策，目前台南針對65歲以上、原住民55歲以上長者、未滿100歲發放1000元，100歲以上長者發放1萬元及價值2000元禮品一份。

她提到，檢視六都相關措施，高雄、雙北最低福利金都從1500元起跳，新北市、桃園市及宜蘭縣等地，更針對年滿99歲或百歲以上長者發放2萬元敬老金，反觀台南政策竟是六都墊底。陳怡珍也喊話市府應跟上其他幾都腳步，以實際行動表達對長輩的敬意與關懷。