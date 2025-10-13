快訊

歷時將近一個月 板橋府中遊龍陸橋已全面拆除完成

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

坐落於新北市板橋區府中遊龍陸橋，歷時將近一個月的拆除工程，於12日已全面拆完，正式功成身退，縣民大道的街景隨之開闊明亮，呈現嶄新的市容面貌。

養工處表示，行人通行環境不斷精進，早期陸橋的功能逐漸被平面道路的斑馬線取代，陸橋結構龐大，佔據人行空間甚至成為治安死角，新北市府透過城市減法重新規劃整頓，維護行人通行和安全。府中遊龍陸橋因長年使用率低，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，邀集相關單位會勘並取得共識後進行拆除。

養工處指出，於9月19日深夜展開拆橋作業，順利將大梁卸除吊離，翌日清晨便恢復周邊道路通行，並陸續完成東西兩側剩餘橋體及樓梯拆除作業，且同步將人行道復原改善，在施工團隊合作之下，12日已完成拆除與週邊環境清整復舊。

工務局長馮兆麟表示，府中遊龍陸橋是新北市升格以來拆除的第59座人行陸橋，拆完後全市將剩下95座，未來將接續針對使用率低的陸橋辦理評估拆橋作業，推動城市更新，以提升市容景觀，朝著市府和在地居民雙贏的目標向前邁進。

養工處補充，府中遊龍陸橋拆除後在原陸橋橋址處將設置QR Code地磚，市民朋友可藉由手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體已消失，仍可觀覽陸橋原始影像，保有城市記憶的足跡。

