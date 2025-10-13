北市豬腸專案稽查 新增45家全數合格

為維護消費大眾飲食安全，臺北市衛生局針對攤商、餐廳及販售場所等市售生豬腸產品，進行專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫（雙氧水）。適逢國慶假期，考量觀光人潮激增，衛生局主動加強稽查，新增稽查45家次、抽驗20件豬腸產品，全數「未檢出」過氧化氫。稽查地點涵蓋本市小吃店及餐飲店等場域。

臺北市衛生局表示，自7日至12日10時止，已累積稽查483家次、抽驗276件豬腸產品，皆「未檢出」過氧化氫。臺北市衛生局將持續查驗，如有查獲違法使用添加物，將視違規情節及依食品安全衛生管理法18條及47條處3萬至300萬元罰鍰或同法第15條及44條處6萬至2億元。

臺北市衛生局呼籲，食品業者選購使用原料應向合法業者購買，並注意產品是否有顏色特別白或異味，並應保存購買來源等文件以利溯源追蹤。合法的過氧化氫可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品、除麵粉及其製品以外之其他食品，惟食品中不得殘留。民眾可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡及多次換水即可去除過氧化氫的殘留。低濃度的過氧化氫可由人體腸道的觸酶將之分解，如有明顯嘔吐、腹痛的症狀，應立即就醫。

