綠議員提普發現金「蔣家可領15萬」 蔣萬安諷：中央勿扣捷運建設費

台北市長蔣萬安今赴議會備詢，民進黨北市議員劉耀仁提「普發現金」，更舉例蔣萬安一家五口，若以民進黨團版本的普發2.1萬元，加上中央的1萬元，屆時就有15萬5千，「要不要拿去給花蓮賑災？」蔣萬安回酸，那中央可以不要扣650億的捷運建設款嗎？

劉耀仁說，北市議會民進黨、國民黨在還稅於民有高度共識，也希望市府執行普發現金，如果北市府拒絕，北市議會也可以提出普發現金自治條例，若覆議又失敗，北市議會和市府就處於緊張狀況，自治條例要成功就是國民黨團要堅持到底，那時候所有過失都會推給國民黨團，從善如流。

劉耀仁試算，若北市府普發民進黨團提出每人2萬1千元的現金，加上中央的一人一萬元，「你（蔣萬安）常講一家五口，蔣家就能領15萬5千元。」他自己也是三寶爸，同樣是領15萬5千元，「兩個人都捐給花蓮賑災、捐給花蓮縣政府之外的賑災專戶？同不同意？」

蔣萬安回覆，在花蓮賑災時已捐了一個月的薪水，「但我講過了，中央左手給、右手扣，扣得比給我給的多，650億捷運建設經費。」

緊接著輪到到國民黨北市議員游淑慧質詢。她說，市府加碼要有錢，如果像是民進黨說的，將有史以來的歲計賸餘一次發完，掏空台北市府的家底，那以後什麼都不用加碼，只能減碼，以後台北市府什麼事都不用做了。

游淑慧說，贊成財政有結餘的時候，當然要給市民同享，但不是把所有存款掏出來，只是為了政治操作和政策買票，覺得市長要深思。