淡水桃園機場快線規畫24站 新北市議員指「只是有到機場的公車」

淡江大橋即將通車，新北市規畫在年底前新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」，不過新北市議員鄭宇恩今天在議會質詢指出，桃園機場快線初步規畫高達24站，這不是快線，只是有到機場的公車，市府應該比照日韓設重點站，夠快民眾才願意搭乘。新北交通局長鍾鳴時說，目前業者有提出申請，相關路線站點都還在溝通，會提醒業者注意。

目前有業者已經提出申請，據議員掌握的路線圖，淡水到桃園機場各站分別是新市站、海洋都心社區、崁頂六鄰、甜水郡社區、中山濱海路口、外寮、頂好、永樂巷口、淡水捷運站、永樂巷口、小白宮、紅毛城、滬尾砲台、淡江大橋、八里、十三行博物館、中廣公司、八里服務站、舊城里、土地公廟、濱海智海街口、田寮、第一航廈、第二航廈。

鄭宇恩說，淡江大橋明年即將通車，市府規畫到機場的快線，不過目前曝光到快線公車圖「一點都不快」，光是要到淡水捷運站就快要10站，要到桃園機場一、二航廈又還有十幾站。

鄭也說，民眾之所以想要搭，就是要盡快抵達機場，照目前的規畫，這不是機場快線，而是有到機場的公車，他認為可能無法吸引國際旅客，淡水民眾也不會想搭。

鄭宇恩說，日韓類似的機場快線，大多是停靠知名飯店，以日本快線為例，只有停靠5站，這樣才會有人想搭。

鄭表示，市府打算在淡江大橋周邊設置微型轉運站，她認為轉運站應該要納入計程車或其他交通工具，不是只給公車。

鍾鳴時指出，目前機場快線確實已經有業者申請，目前路線都還在審查中，對於議員意見市府會持續與業者溝通。至於機場快線何時審定，鍾鳴時表示，預計年底前會完成。