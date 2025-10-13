新北重機停機車格試辦兩個月 車友反應熱烈、市府謹慎評估

大型重機停車政策再掀討論。新北市自8月起在板橋與新店兩區試辦開放大型重機停放路邊機車格，至今實施兩個月，整體反應正面，不少重機族肯定市府願意「踏出第一步」，盼未來能擴大試辦範圍。不過，也有聲音認為政策宣導不足，導致誤會與爭議。

台灣機車路權促進會理事長黃柏岳指出，試辦以來使用率高、停車秩序良好，道路與土地資源運用更有效率，「這是重機族期待已久的政策」。他表示比起曾經的專用格及汽車格，如今開放路邊機車格，確實改善便利性。不過，他也提到仍有部分民眾不了解政策，曾以泡棉膠或紙條張貼車輛表達不滿而引起爭議，反映出宣導可以再加強。

他指出，目前中央「大型重機可停放機車格」修法草案已送部會首長審查，地方政府若此時擴大試辦恐與中央政策重疊，建議中央與地方應同步銜接、加強宣導，讓政策落實更順暢。

民眾對此看法不一。27歲開車族黃小姐直言，只要能停得下就不該禁止，「明明可以停得下卻規定不能停，反而讓汽車格浪費掉。」她認為，重機專用格作用雞肋，有地方不如畫設汽車格或機車格，讓更多用路人可以使用。23歲機車族許先生則說，重機價值高、怕刮傷確實有顧慮，但若能停兩格並保持距離，「應以不浪費空間為原則」。

52歲重機騎士陳先生語帶無奈地說，重機族長期被排除在公共停車規畫之外，「台灣本來空間就小，還要訂出浪費空間、分化用路人的規定，實在說不過去。」他肯定新北願意試辦，「這是往前踏出的一步」，並期盼未來能擴大到更多行政區，讓更多重機族都能享有正常的用路權益。