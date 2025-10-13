民代盼泰板輕軌納社後支線 侯友宜：「能多做一條就多做一條」

泰板輕軌可行性研究明將再送中央，捷運局在F19站預留岔道，作為未來擴充「社後支線」節點。今視察現場，藍綠民代對要不要把社後支線納入這次泰板輕軌可行性研究討論激烈，捷運局指出，先前評估的5路線都不可行，要等主線運量培養或都市計畫需求有機會再評估，新北市長侯友宜則說，會把民代意見納入，「能多做一條就多做一條」。

除泰板輕軌，當初有另條從五泰輕軌穿越板橋社後地區，再連接萬大中和線的「社後輕軌」，但當初因板橋中正路路幅不足18米，被認定不可行。

不過為社後地區居民需求，泰板輕軌在F19站預留「社後支線」岔道，新北捷運局先前也曾評估過5條路線，包括F19-永翠路-中正路-民權路-板橋站、F19-永翠路-環河西路-民生路-新埔站、F19-永翠路-國光公園、F19-永翠路-環河西路-中正路-板橋國民運動中心、F19-永翠路-板橋國中，都因路幅過小或是運量不足無法達到門檻。

新北市立委張宏陸直言，當初交通部都認為社後輕軌可行「錢也準備好了」，這次泰板輕軌可行性研究為何不能一次解決，未來這邊是重畫區，如果房子都蓋下去，蓋捷運會更困難，既然交通部已答應給錢，市府不把錢拿回來很奇怪。

市議員戴瑋姍則說，中正路太窄無法負荷太大的交通量，但環河西路如果沿著土堤來進行捷運高架化，也是有機會的，也盼市府能夠納入考慮。

市議員石一佑說，當初就是規畫不足，導致捷運板南線量能不足，江翠北側人口持續暴增，既然要規畫捷運就該把社後輕軌納入考慮。

市議員江怡臻說，泰板輕軌不僅對板橋浮洲，也對板橋社後交通有幫助， 若交通部真的如同民進黨立委所稱已準備好錢，請中央盡速核定泰板輕軌可行性計畫，她也說，中央為板橋準備好了錢，但土城樹林線財務修正計畫卻還在拖，難道土城樹林立委比較「細漢」。

新北市議員林國春則說，當初在台北縣就討論過社後輕軌，但因路寬不足被否決，如果中央覺得可行，當然就一起合作。

新北市立委葉元之則說，能有社後支線是好事，但現在重點應該要先讓主線泰板輕軌可行性研究通過，中央對主線已經有很多意見，主線還沒通過，何來支線，他也會持續在中央監督，加速審議。

侯友宜說，能夠多做一條，一定會多做一條，對還沒規畫到的部分，都有預留路廊，委員說交通部要給多少錢，他們也會在報告書上載明，持續跟中央溝通。