快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

聽新聞
0:00 / 0:00

民代盼泰板輕軌納社後支線 侯友宜：「能多做一條就多做一條」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
泰板輕軌在板橋莒光路的F28站模擬圖。圖／新北市捷運局提供
泰板輕軌在板橋莒光路的F28站模擬圖。圖／新北市捷運局提供

泰板輕軌可行性研究明將再送中央，捷運局在F19站預留岔道，作為未來擴充「社後支線」節點。今視察現場，藍綠民代對要不要把社後支線納入這次泰板輕軌可行性研究討論激烈，捷運局指出，先前評估的5路線都不可行，要等主線運量培養或都市計畫需求有機會再評估，新北市長侯友宜則說，會把民代意見納入，「能多做一條就多做一條」。

除泰板輕軌，當初有另條從五泰輕軌穿越板橋社後地區，再連接萬大中和線的「社後輕軌」，但當初因板橋中正路路幅不足18米，被認定不可行。

不過為社後地區居民需求，泰板輕軌在F19站預留「社後支線」岔道，新北捷運局先前也曾評估過5條路線，包括F19-永翠路-中正路-民權路-板橋站、F19-永翠路-環河西路-民生路-新埔站、F19-永翠路-國光公園、F19-永翠路-環河西路-中正路-板橋國民運動中心、F19-永翠路-板橋國中，都因路幅過小或是運量不足無法達到門檻。

新北市立委張宏陸直言，當初交通部都認為社後輕軌可行「錢也準備好了」，這次泰板輕軌可行性研究為何不能一次解決，未來這邊是重畫區，如果房子都蓋下去，蓋捷運會更困難，既然交通部已答應給錢，市府不把錢拿回來很奇怪。

市議員戴瑋姍則說，中正路太窄無法負荷太大的交通量，但環河西路如果沿著土堤來進行捷運高架化，也是有機會的，也盼市府能夠納入考慮。

市議員石一佑說，當初就是規畫不足，導致捷運板南線量能不足，江翠北側人口持續暴增，既然要規畫捷運就該把社後輕軌納入考慮。

市議員江怡臻說，泰板輕軌不僅對板橋浮洲，也對板橋社後交通有幫助， 若交通部真的如同民進黨立委所稱已準備好錢，請中央盡速核定泰板輕軌可行性計畫，她也說，中央為板橋準備好了錢，但土城樹林線財務修正計畫卻還在拖，難道土城樹林立委比較「細漢」。

新北市議員林國春則說，當初在台北縣就討論過社後輕軌，但因路寬不足被否決，如果中央覺得可行，當然就一起合作。

新北市立委葉元之則說，能有社後支線是好事，但現在重點應該要先讓主線泰板輕軌可行性研究通過，中央對主線已經有很多意見，主線還沒通過，何來支線，他也會持續在中央監督，加速審議。

侯友宜說，能夠多做一條，一定會多做一條，對還沒規畫到的部分，都有預留路廊，委員說交通部要給多少錢，他們也會在報告書上載明，持續跟中央溝通。

捷運局長李政安說，目前5條支線評估都暫不可行，對於委員與議員意見，都會納入參考，持續與中央溝通，

泰板輕軌在F19站預留社後支線岔道。圖為泰板輕軌路線圖。圖／新北市捷運局提供
泰板輕軌在F19站預留社後支線岔道。圖為泰板輕軌路線圖。圖／新北市捷運局提供

輕軌 新北捷運 侯友宜 交通部

延伸閱讀

泰板輕軌催運量高架站增至9站 可行性研究明五度送中央

「2025夢想嘉年華」汐止登場

黃國昌曾表態選新北市長 現捲狗仔風波！侯友宜：公眾人物要接受檢驗

侯友宜主持國慶升旗 奧運拳擊金牌林郁婷領唱國歌

相關新聞

民代盼泰板輕軌納社後支線 侯友宜：「能多做一條就多做一條」

泰板輕軌可行性研究明將再送中央，捷運局在F19站預留岔道，作為未來擴充「社後支線」節點。今視察現場，藍綠民代對要不要把社...

泰板輕軌催運量高架站增至9站 可行性研究明五度送中央

連接泰山到中和的泰板輕軌可行性研究，中央因運量、開發自償性等問題四度退回地方修正。新北市長侯友宜今天到板橋浮洲F21站周...

心理諮商近半青壯年 北市推「溫柔星球」助三明治族解壓

工作、婚姻、家庭三頭燒的「三明治世代」，近年成為心理壓力高風險族群。北市統計青壯族自殺率呈上升趨勢，去年就診民眾以30至...

12米水豚君呆在碧潭 療癒裝置24日起可愛亮相

今年秋冬，新北新店碧潭將迎來一波萌力爆棚的療癒風暴，來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐碧潭...

中山高阻斷汐止南北向交通…同興路闢地下道紓解車潮 為汐東捷運打底

新北市汐止區因中山高阻隔，南北向交通出現瓶頸。市府開闢同興街地下道，穿越中山高串連康寧街，預計明年底完工。工務局表示，地...

改善105市道髮夾彎工程二度流標 新北：11月再招標

連結林口與八里的105市道長年以坡陡、彎急著稱，沿線多處髮夾彎、平均縱坡達11%，行車安全堪憂。新北市府推動「蜿蜒段新闢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。