心理諮商近半青壯年 北市推「溫柔星球」助三明治族解壓

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
工作、婚姻、家庭三頭燒的「三明治世代」，近年成為心理壓力高風險族群，響應「世界心理健康日」，衛生局推出「溫柔星球」活動，盼讓民眾在日常中找到紓壓出口。示意圖，非新聞當事人。本報資料照。

工作、婚姻、家庭三頭燒的「三明治世代」，近年成為心理壓力高風險族群。北市統計青壯族自殺率呈上升趨勢，去年就診民眾以30至49歲最多。為響應「世界心理健康日」，衛生局推出「溫柔星球」活動，盼讓民眾在日常中找到紓壓出口，完成相關任務者可以獲得溫柔星球小夜燈或便利商店200元禮券。

衛生局統計，2020至2023年間，25至44歲青壯世代族群自殺率呈上升趨，且去年度社區心理諮商門診服務發現就診民眾中以30~49歲占比最高約48.31%，原因多為感情婚姻、親子關係及人際關係，反映三明治世代同時承擔工作、婚姻與家庭照顧等多重角色，容易引發心理壓力等議題。

北市12區共設有13處社區心理諮商門診，提供民眾「找得到、用得到」的心理衛生服務資源，盼接住每一個需要被關懷的人。

臨床心理師王家齊建議，每天至少留15分鐘，也是很重要紓壓方式，並且要適時的對外求助、並設定界線，避免承擔過多責任，不僅賠了自己也無法照顧心愛的家人。

此外，衛生局也提醒，隨著人工智慧進步，許多心理健康相關AI產品，如情緒聊天機器人、心理測驗程式、壓力管理App等，已逐漸被大眾廣泛運用選擇與AI聊天，談論難以啟齒煩惱，雖AI能成為心理健康促進的輔助工具，但並不能取代專業醫師或心理師的評估與治療。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

