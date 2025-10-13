快訊

泰板輕軌催運量高架站增至9站 可行性研究明五度送中央

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到泰板輕軌預定地視察，明天將五度送可行性研究到中央審查。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到泰板輕軌預定地視察，明天將五度送可行性研究到中央審查。記者葉德正／攝影

連接泰山到中和的泰板輕軌可行性研究，中央因運量、開發自償性等問題四度退回地方修正。新北市長侯友宜今天到板橋浮洲F21站周邊視察並表示，市府將原新泰塭仔圳地區F15-F17站間的17處平面橫交道路，與板橋、土城、中和交界的F25-F28站14處平面橫交道路改為高架設計，高架車站從2處增加為9處，可提高行駛速率、全程縮短11分鐘行車時間，藉此提升旅客搭乘意願，衝高運量與票箱收入。全案預計明日5度送中央審查。

侯友宜今天指出，新北市規畫的捷運目前「七線並進」，包含五泰輕軌、台北市民生線、深坑輕軌、八里輕軌、泰板輕軌、中和公館線及林口輕軌，未來新北市境內再增加39公里、42座車站、累計轉乘達33站。

侯友宜說，泰板輕軌規畫長度10.3公里、共14座車站，路線連接泰山、新莊、板橋、土城、中和地區，交通部審查意見，部分土地開發效益納入附屬事業收入以提高經營比，要求符合計畫審議一致性，及提升運量以確保財務永續經營。

侯友宜說，配合中央意見，並參考已通車捷運路線的經驗，決定將既有的2處高架段延長，增加7個高架車站，調整後高架段總長7.3公里、共有9座高架車站，分別為F15-F18站及F24-F28站。

侯友宜說，泰板輕軌可行性研究從2023年5月首度提送迄今，即將第五度送審，完工通車後可紓解地區交通瓶頸，帶動產業及住宅發展，希望中央與新北攜手合作，順利推動新北捷運建設。

對不少案件審議曠日廢時，侯友宜回應，中央因財劃法後，對捷運分攤經費更嚴格，光新北就少了90億、72％左右，但還是盼中央早日核定，早一點決定、就能早一點做事，並帶動地方發展。

捷運局長李政安指出，泰板輕軌延續五泰輕軌，沿線可在F16站與新莊線輔大站轉乘、F21站與台鐵浮洲站轉乘，F23站與板南線亞東醫院站轉乘、F28站與萬大中和線莒光站轉乘；F21站鄰近台北紙廠簡易公園，未來規畫建置社會住宅及警察局。

新北市議員江怡臻表示，泰板輕軌是土城第5條捷運可讓區域運輸更完整、更方便，泰板輕軌多次、長達2年被中央退件，明天再次送件，期盼中央能盡速核定，不要再讓卡輕軌成為新北發展的絆腳石。

國民黨立委張智倫指出，泰板輕軌終點站在中和莒光路，與萬大中和線莒光站有點距離，相關路線串聯應該更便利，才能有利長者使用。

新北市議員黃淑君認為，泰板輕軌可行性評估會送這麼多次，最主要是設站地點不夠符合民眾需求，包括浮洲設站位置在台鐵附近，或接板南線部分離主站體還有一段距離，才會導致運量不高情況，希望市府能夠再審慎評估。

李政安回應，對於需要站外轉乘，將研議盡量縮短轉乘時間。

新北市長侯友宜今天到泰板輕軌預定地視察，明天將五度送可行性研究到中央審查。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到泰板輕軌預定地視察，明天將五度送可行性研究到中央審查。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到泰板輕軌預定地視察，明天將五度送可行性研究到中央審查。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到泰板輕軌預定地視察，明天將五度送可行性研究到中央審查。記者葉德正／攝影

輕軌 新北捷運 侯友宜 土城

