12米水豚君呆在碧潭 療癒裝置24日起可愛亮相

今年秋冬，新北新店碧潭將迎來一波萌力爆棚的療癒風暴，來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐碧潭，地景裝置展精采可期。10月24日起展出至12月21日，每晚6時至10時點燈。

新北市觀旅局邀請「水豚君（KAPIBARASAN）」來台，其中高達12米的水上大型裝置「水豚君」更是首度在台灣登場，今年活動不僅水域上有重磅焦點，陸地上則是由他的好朋友「駱馬君」擔綱核心打卡點，形成獨特的「水陸雙亮點」，為市民營造出多層次的參觀體驗。

不僅如此，水豚君的好朋友們「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也共同齊聚在碧潭東岸廣場，打造出團聚可愛氛圍，碧潭吊橋下方更設置了趣味十足的拍照迎賓牆，邀請大家呼朋引伴走進碧潭這片自然美景共同找尋「水豚君（KAPIBARASAN）」及他的好朋友們的蹤影吧。

同時，碧潭餐飲遊憩區也將同步盛大開幕，匯聚多元業態，包括咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠活動，非假日消費享88折及假日95折的「好鄰優惠」來回饋新店居民、單筆消費滿額贈禮活動及在店內消費打卡分享獲得限量好禮等。

另，在碧潭地景裝置展出期間，新北市各局處也攜手推出多元活動，每周日以及11月1日、2日有農業局為推廣新北市小農農產品辦理的「希望市集」及「小青新咖啡節」；經發局與DCC碧潭廣場分別在10月26日、11月9日及16日每日下午3時至晚間6時於碧潭吊橋下舉辦結合魔術、雜耍、特技及泡泡秀的「街頭魔法 藝術再現」。