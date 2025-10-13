12米水豚君呆在碧潭 療癒裝置24日起可愛亮相

快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北觀旅局歡迎大家呼朋引伴走進碧潭這片自然美景共享療癒時光。圖／新北市觀旅局提供
新北觀旅局歡迎大家呼朋引伴走進碧潭這片自然美景共享療癒時光。圖／新北市觀旅局提供

今年秋冬，新北新店碧潭將迎來一波萌力爆棚的療癒風暴，來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐碧潭，地景裝置展精采可期。10月24日起展出至12月21日，每晚6時至10時點燈。

新北市觀旅局邀請「水豚君（KAPIBARASAN）」來台，其中高達12米的水上大型裝置「水豚君」更是首度在台灣登場，今年活動不僅水域上有重磅焦點，陸地上則是由他的好朋友「駱馬君」擔綱核心打卡點，形成獨特的「水陸雙亮點」，為市民營造出多層次的參觀體驗。

不僅如此，水豚君的好朋友們「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也共同齊聚在碧潭東岸廣場，打造出團聚可愛氛圍，碧潭吊橋下方更設置了趣味十足的拍照迎賓牆，邀請大家呼朋引伴走進碧潭這片自然美景共同找尋「水豚君（KAPIBARASAN）」及他的好朋友們的蹤影吧。

同時，碧潭餐飲遊憩區也將同步盛大開幕，匯聚多元業態，包括咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠活動，非假日消費享88折及假日95折的「好鄰優惠」來回饋新店居民、單筆消費滿額贈禮活動及在店內消費打卡分享獲得限量好禮等。

另，在碧潭地景裝置展出期間，新北市各局處也攜手推出多元活動，每周日以及11月1日、2日有農業局為推廣新北市小農農產品辦理的「希望市集」及「小青新咖啡節」；經發局與DCC碧潭廣場分別在10月26日、11月9日及16日每日下午3時至晚間6時於碧潭吊橋下舉辦結合魔術、雜耍、特技及泡泡秀的「街頭魔法 藝術再現」。

今年碧潭地景裝置展即將在10月24日晚間盛大登場，除了特別以「水豚君（KAPIBARASAN）」為主題打造的地景裝置外，當晚隆重登場的絢麗煙火秀也是一大亮點，飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火的場景搬進碧潭，營造出如詩如畫的浪漫氛圍。接著展覽期間每逢周末假日還有「水豚君快閃店」，在推出碧潭限定周邊商品的同時也設有可愛拍照照景區，藉由可愛角色與在地風景結合，打造專屬新北的文化魅力。更多活動資訊，可關注「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。

新北市觀旅局發展碧潭觀光，邀請親子客群來碧潭體驗街頭藝術饗宴。圖為去年表演場景。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局發展碧潭觀光，邀請親子客群來碧潭體驗街頭藝術饗宴。圖為去年表演場景。圖／新北市觀旅局提供
飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火的場景，今年10月24日將在碧潭上演。圖／新北市觀旅局提供
飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火的場景，今年10月24日將在碧潭上演。圖／新北市觀旅局提供
來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」將進駐碧潭地景裝置展與粉絲見面。圖／新北市觀旅局提供
來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」將進駐碧潭地景裝置展與粉絲見面。圖／新北市觀旅局提供

