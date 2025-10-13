中山高阻斷汐止南北向交通…同興路闢地下道紓解車潮 為汐東捷運打底

新北市汐止區因中山高阻隔，南北向交通出現瓶頸。市府開闢同興街地下道，穿越中山高串連康寧街，預計明年底完工。工務局表示，地下道將紓解中興路涵洞車流，未來汐東捷運通車，康寧街的住戶也能經同興路地下人行道往來捷運站。

新北市新建工程處主秘魏竹威說，汐止地區的交通因為國道1號、國道3號和基隆河阻隔，南北向交通多靠涵洞或橋梁接通，常形成交通瓶頸。同興路地下道工程完工後，增加1條南北交通動線，可讓周邊地區交通更便利。

新工處表示，同興路地下道除了有助紓解中興路，交通尖峰時段壅塞問題。當地常因瞬間雨量造成積淹水，工程設計也一併調整區域排水流向、新設地下儲留箱涵，強化區域排水能力。地下道也結合汐東線基礎工程，並設計人行道與無障礙設備，方便民眾未來進出捷運站。

同興路往北延伸分2階段施工，第1期工程是開挖地下道，貫穿中山高地底接康寧街，預計明年底完工。第2期工程是平面道路通往明峰街，要視交通需求和經費推動。

新工處指出，同興路地下道工程最困難的是採管冪鋼管推進，逐步穿越中山高。施工既要確保順利開挖，又要有足夠支撐應力，維持國道行車安全及舒適。地質改良過程中意外發現中油廢棄管線群，除協調中油移除外，也多次檢討管冪推進高度與角度，避開廢棄管線。

同興路周邊的福德三路、吉林街，是汐止民眾前往台北通勤的主要道路，同興路地下道「出發工作井」退縮6公尺，以求降低對交通的衝擊，但相對要增加成本， 並導致工區切分成數區，影響物料堆放、土方運棄及施工作業空間。

新北市議員張錦豪說，社后地區南北向交通長期以來多靠中興路，中山高下方涵洞常堵車。同興路地下道完工後，能分流中興路車潮，當然是好事。同興路工程現在配合汐東線工程落墩，未來民眾也可走同興路人行道往來捷運站，一舉兩得。

汐止區湖興里長郭書成說，上班交通尖峰時段，從康寧街往台北方向的車流多塞在中興路口一帶，同興路地下道通車後，多了1條交通動線，狀況應該會好一點。