改善105市道髮夾彎工程二度流標 新北：11月再招標

連結林口與八里的105市道長年以坡陡、彎急著稱，沿線多處髮夾彎、平均縱坡達11%，行車安全堪憂。新北市府推動「蜿蜒段新闢工程」擬以雙環橋設計改善高程差與彎道問題，但工程標案已於8月、10月兩度流標，地方議員接連要求市府檢討預算與設計，盼儘速重新招標，別再拖延。

新北市新工處長簡必琦表示，該案於10月1日再度流標後，市府已著手進行預算與設計細節檢討，並納入拜訪廠商過程中所蒐集的意見，預計於11月中旬重新招標。他指出，105市道蜿蜒段設計採雙向四車道高架橋，並以「雙環橋」方式克服近180公尺高程差，工程難度高、屬全台首見，也導致部分廠商承攬意願偏低。

簡必琦補充，該案時程與國一甲標案相近，部分廠商正觀望國一甲進展，影響本案投標踴躍度。不過，經與廠商訪談了解，雖普遍認為施工難度高，但技術上仍可克服，市府也將評估是否調整預算編列方式，以提升廠商參與意願。

新北市議員陳偉杰指出，105市道為林口與八里之間的重要交通動脈，長期受限於道路狹窄與高坡差，嚴重影響通勤、物流與地方觀光。此次工程已連兩次流標，顯示市府在經費與設計規劃上仍有檢討空間，他強調：「市府要緊追進度、盡速檢討，不能拖下去。」

陳偉杰並呼籲，現階段流標為蜿蜒段新闢工程，應盡快處理，避免拖累後續路段施工；同時第三期工程規畫也應提前展開與地方溝通，取得居民共識，以利整體路網順利推進。

新北市議員鄭宇恩則表示，105市道的蜿蜒段與八里段（田心仔橋至長坑國小）拓寬工程，是地方居民關注多年的交通痛點，不僅關乎區域聯繫，更攸關通勤效率與產業發展。他指出，蜿蜒段雖面臨地形複雜與高程差挑戰，但市府應適度調整預算彈性、配合市場現況，吸引優質廠商參與。

鄭宇恩也呼籲，八里段拓寬工程已具備推動條件，設計作業應同步加速進行，縮短整體建設時程，讓民眾儘早感受到交通改善成果。