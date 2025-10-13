家有難題不再孤單 新北首創「家庭生活教練」培育上路

家有難題不再孤單！新北市家庭教育中心攜手國立臺灣師範大學，首度系統性培育「家庭生活教練」，提供專業陪伴與實務引導，協助家庭在情緒與親職困境中找到出口，成為家庭教育政策的重要創新。

新北市教育局指出，新北市長期推動「個別化家庭教育服務」，服務量全國第一，今年更進一步與臺師大幼兒與家庭科學學系合作，設立「個別化家庭生活教育服務學程」，完成首屆26位家庭生活教練的專業培訓。這批教練未來將深入社區與校園，成為家庭支持網絡中的關鍵力量。

家庭教育中心主任王瑞邦表示，本次培訓學員不僅完成理論與實務歷程，更有8位學員在國際研討會發表成果，展現新北家庭教育的實踐力與專業性。研究團隊分析顯示，家庭生活教練的介入可顯著改善親子溝通與衝突調節能力，建立以在地文化為基礎的實用服務模式。

臺師大幼兒與家庭科學系教授黃淑滿指出，家庭生活教練的角色填補了心理諮商與社工之間的服務縫隙，是教育創新的突破點。未來若能朝制度化發展，不僅可擴大服務量能，也有望成為全國推廣的示範典範。

服務案例中，正經歷婚姻訴訟與單親育兒壓力的方小姐（化名）在教練胡文菁的陪伴下，學會理解孩子背後的情緒訊號、從衝突轉為理解，重新建立生活節奏與自我照顧，也逐步找回親職自信。胡文菁表示，「透過提問與回饋聚焦目標，陪伴案主轉化無力為行動，是這項工作的最大價值。」