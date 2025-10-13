快訊

光輝十月限定美景！仁愛圓環上千草花造景如另類煙火秀

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為了慶祝光輝十月，仁愛圓環布置有1500盆花卉，五彩繽紛爭豔，讓仁愛圓環宛如另類煙火秀。圖／北市公園處提供
雙十連假結束今天恢復上班日，台北市公園處表示，為了慶祝光輝十月，仁愛圓環布置有1500盆花卉，五彩繽紛爭豔，讓仁愛圓環宛如另類煙火秀。 

北市公園處表示，為了慶祝國家慶典，車來攘往的仁愛圓環，出現2處雙十造景，為北市街頭帶來熱鬧、愉悅氛圍，繽紛的色彩展現出光輝十月喜慶是城市精彩風景，這些景觀出自北市工務局公園處苗圃工班的能人巧手。 

仁愛圓環位於仁愛路及敦化南路2條北市重要林蔭大道交匯點，是台北市重要景觀節點，因每到節慶期間，都會有布置造景，因此仁愛圓環可譽為「台北市城市綠化櫥窗」也不為過。 

公園處隊長楊國瑜表示，這次仁愛圓環2處繽紛的雙十造景運用1千5百餘盆的草花，有千日紅、藍星花、天使花等種類。這些草花都是出自公園處苗圃同仁自行播種、移盆、培育、施肥、養護等，可展期自即日起至10月28日為止。 

仁愛圓環上的布景是光輝十月期間限定的美景，請您路過仁愛圓環時除了注意交通安全外，也請放鬆心情觀賞這精彩的作品。

