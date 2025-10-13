聽新聞
敬老卡不能搭配現金 新北允評估改善

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市敬老愛心卡搭計程車無法搭配現金支付，社會局將檢討精進。圖／新北市社會局提供
新北市敬老愛心卡搭計程車無法搭配現金支付，社會局將檢討精進。圖／新北市社會局提供

明年新北敬老愛心卡提高至600點，使用範圍擴大。議員指長者使用敬老卡扣點搭乘計程車每趟可從65點增加至85點，但現今餘點不足就扣款失敗，無法搭配現金補足，恐導致使用率低。社會局允評估改善。

市府日前宣布明年7月敬老愛心卡將從480點加碼為600點，明年初將先擴大新增至國道客運、運動中心及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費使用。

社會局統計，敬老愛心卡適用計程車後，從去年7月的1萬2千多趟次，到今年8月已達3萬7千多趟次。敬老愛心卡合作計程車隊有11家、超過1萬2500輛計程車。

議員陳家琪指出，相關扣抵應該更簡化，她接獲許多長者反映搭計程車經常扣款失敗，若卡片內餘點不足，會直接顯示交易失敗，且要搭到配合市府的車行困難重重。

陳家琪說，一般悠遊卡消費若是餘額不足，能夠用現金或其他方式搭配支付，否則餘點放在卡片裡，下個月就會歸零，這絕非政策鼓勵長者使用的美意。另外，市府也應該考慮將農會超市納入使用範圍，不僅照顧長者，在地小農也能受惠。

社會局指出，敬老愛心卡餘額不足，若長者自身悠遊卡還有餘額，可以合併使用。社會局長李美珍指出，明年敬老卡將擴大使用範圍與點數提升，系統即將轉換前，將檢討相關折抵機制。

