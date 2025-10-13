星期評論／蔣萬安拚連任 本會期有硬仗

台北市長蔣萬安將進入選舉年「施政檢驗期」，這段時間不僅是他爭取連任和市政成績接受市民檢驗的重要時刻。民進黨目前尚未決定市長參選人選，但台北市議會正逢預算會期，蔣萬安最大的對手不是特定人選，而是他自己的施政表現能否禁得起考驗。綠營勢必將加強監督與進攻，本會期將成為2026市長選戰的前哨戰。

從蔣萬安過去三年的施政成績來看，他的確在幾項重大政策上展現推動力，包括大巨蛋順利營運、推動「生生喝鮮乳」政策，以及拆除公館圓環提前完工等，成果都讓市民感受到市政推進的速度與實際成效。去年立委選戰和今年大罷免他也成功扮演「最強母雞」，穩住國民黨在台北的基本盤，展現政治動員與領導能力。

然而，蔣萬安的連任之路並非坦途。新版財劃法讓中央大幅減少對地方的補助，成市政預算操作的潛在危機；此外，北市民長期關注的高房價、脫北潮、都更推動困難等老問題仍待解決，這些選民有感的「考古題」都是硬仗。再者，當前北士科是否能吸引輝達進駐，各界也在觀察蔣萬安如何處理。

另外，在國民黨內被視為「未來儲君」的蔣萬安，不僅要應對市政，也難以迴避政黨競合的壓力。民進黨勢必持續追打京華城等案，藉質疑前市長柯文哲反向牽連蔣萬安，打擊藍白合空間藉以產生2026甚至2028的政治效應；而「最強鐵鎚」副市長李四川在會期結束後可能請辭參選新北市長，在市政與選舉雙重壓力下，蔣萬安能否穩住陣腳再創施政亮點，將是他能否連任成功的最大關鍵。