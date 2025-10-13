專家看好雙北合辦煙火節 籲做足交通配套

雙北合作辦煙火節，仿效東京隅田川煙火將觀光效益擴大，觀光業者樂觀其成，專家直言，雙北若合作在淡水河放煙火「一定轟動」，但因忠孝、中興橋都是主要交通要道，周邊腹地條件、交通配套須做足，以免引發民怨。

觀光署最新統計，今年5月來台旅客約58.1萬人次，出境人次高達136萬，出國人次為來台旅客2.3倍，出現嚴重逆差。

中華優質旅遊發展協會前理事長李奇嶽說，大稻埕煙火節已是台北市舉辦多年的大活動，國內已有高知名度，延長為一個月帶狀活動也的確看到更多人潮商機，但還沒國際化。

「一定轟動，但是交通一定打結。」李奇嶽認為，若雙北擴大規模，仿效日本花火節，絕對會有擴大效應，但交通配套一定要想清楚，引來人潮後，施放煙火周邊都是雙北交通要道，包括忠孝橋、中興橋等，大家受不受得了，絕對要好好研擬配套。

高雄餐旅大學教授劉喜臨也認為，雙北擴大淡水河煙火節，觀光角度的確能吸引觀光客，東京隅田川也是從國內活動慢慢變成國際大型節慶活動，以隅田川為例，活動時周邊部分道路需交管，這一部分就需要先取得居民認同，只要「民眾認同」，活動可能帶來「不方便」，但大家還是會支持。

北市觀光傳播局表示，「大稻埕夏日節」雙北過往皆有合作，今年雙北除在交管、人流疏導等合作之外，新北也推出市集、一日遊程，並協助宣傳。但煙火施放需考量腹地、安全、時間及規模等，將審慎評估合作可行性。