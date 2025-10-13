聽新聞
0:00 / 0:00

專家看好雙北合辦煙火節 籲做足交通配套

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
觀光業者對雙北合作辦煙火節樂觀其成，專家提醒交通配套須做足，以免引發民怨。圖／聯合報系資料照片
觀光業者對雙北合作辦煙火節樂觀其成，專家提醒交通配套須做足，以免引發民怨。圖／聯合報系資料照片

雙北合作辦煙火節，仿效東京隅田川煙火將觀光效益擴大，觀光業者樂觀其成，專家直言，雙北若合作在淡水河放煙火「一定轟動」，但因忠孝、中興橋都是主要交通要道，周邊腹地條件、交通配套須做足，以免引發民怨。

觀光署最新統計，今年5月來台旅客約58.1萬人次，出境人次高達136萬，出國人次為來台旅客2.3倍，出現嚴重逆差。

中華優質旅遊發展協會前理事長李奇嶽說，大稻埕煙火節已是台北市舉辦多年的大活動，國內已有高知名度，延長為一個月帶狀活動也的確看到更多人潮商機，但還沒國際化。

「一定轟動，但是交通一定打結。」李奇嶽認為，若雙北擴大規模，仿效日本花火節，絕對會有擴大效應，但交通配套一定要想清楚，引來人潮後，施放煙火周邊都是雙北交通要道，包括忠孝橋、中興橋等，大家受不受得了，絕對要好好研擬配套。

高雄餐旅大學教授劉喜臨也認為，雙北擴大淡水河煙火節，觀光角度的確能吸引觀光客，東京隅田川也是從國內活動慢慢變成國際大型節慶活動，以隅田川為例，活動時周邊部分道路需交管，這一部分就需要先取得居民認同，只要「民眾認同」，活動可能帶來「不方便」，但大家還是會支持。

北市觀光傳播局表示，「大稻埕夏日節」雙北過往皆有合作，今年雙北除在交管、人流疏導等合作之外，新北也推出市集、一日遊程，並協助宣傳。但煙火施放需考量腹地、安全、時間及規模等，將審慎評估合作可行性。

大稻埕 東京 觀光 淡水 花火節 新北 北市

延伸閱讀

雙北合辦煙火節拚觀光 新北市府、民代皆支持

1680秒最長煙火秀！ 「2025頭城煙火節」連嗨2夜　12吋巨型煙火、200台無人機、200攤美食一次滿足

雙北合作煙火節拚觀光？ 業者：一定轟動但沒配套恐惹民怨

專家：美中互槓創造談判籌碼 美股泡沫…言之過早

相關新聞

雙北合辦煙火節 蔣萬安允研議

北市大稻埕煙火節吸引逾29萬人次觀看，為商圈帶來商機，鄰近的新北也會辦漁人碼頭煙火節，議員認為煙火兩邊能看見，若雙方合辦...

專家看好雙北合辦煙火節 籲做足交通配套

雙北合作辦煙火節，仿效東京隅田川煙火將觀光效益擴大，觀光業者樂觀其成，專家直言，雙北若合作在淡水河放煙火「一定轟動」，但...

敬老卡不能搭配現金 新北允評估改善

明年新北敬老愛心卡提高至600點，使用範圍擴大。議員指長者使用敬老卡扣點搭乘計程車每趟可從65點增加至85點，但現今餘點...

星期評論／蔣萬安拚連任 本會期有硬仗

台北市長蔣萬安將進入選舉年「施政檢驗期」，這段時間不僅是他爭取連任和市政成績接受市民檢驗的重要時刻。民進黨目前尚未決定市...

雙北合辦煙火節拚觀光 新北市府、民代皆支持

北市大稻埕煙火節吸引逾29萬人次觀賞，帶動商圈人潮與觀光商機。由於新北淡水漁人碼頭同樣舉辦煙火節，若能以「雙北河岸煙火季...

新北攜手18校辦適性體驗課程 3000名額搶手再增開班

升學不只拚分數，也要看得見未來趨勢。新北市教育局今年首度攜手18所高中職學校，推出「適性宣導與體驗活動」，規畫3160個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。