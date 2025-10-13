聽新聞
雙北合辦煙火節 蔣萬安允研議

聯合報／ 記者洪子凱張策／雙北報導
大稻埕夏日節每年都吸引許多民眾賞煙火。圖／聯合報系資料照片
大稻埕夏日節每年都吸引許多民眾賞煙火。圖／聯合報系資料照片

北市大稻埕煙火節吸引逾29萬人次觀看，為商圈帶來商機，鄰近的新北也會辦漁人碼頭煙火節，議員認為煙火兩邊能看見，若雙方合辦「1+1一定大於2」，北市長蔣萬安允諾透過雙北平台研議；新北漁業處表達支持，可讓節慶品牌具延續性與吸引力。

北市每年7、8月都會在大稻埕碼頭及延平河濱公園舉行大稻埕煙火節，今年更吸引超過29萬人造訪，帶動周邊商機，寧夏、延三夜市業績也都成長，北市府將斥資18億改造長約4公里的「淡水河水岸空間環境」，未來可容納更多民眾欣賞煙火。

議員陳炳甫指出，大稻埕煙火節和新北夏日漁人碼頭煙火活動若合作，能創造「1+1大於2」的效果，施放煙火時間可以從原本8分鐘再延長，預算結合，表演活動勢必更精彩，讓雙北市民能欣賞到更燦爛的煙火。他舉例，東京隅田川每年也會舉辦煙火大會，河岸兩側分別是台東區、墨田區合辦，表演活動長達1到1.5小時，各自商圈有所收益，若能參考，大稻埕煙火節變成淡水河煙火節，可帶動更多人潮。

新北市議員陳偉杰表示，大稻埕煙火節的地理位置特殊，若雙北能共同籌辦，不僅能整合動線、規模與河岸景觀規畫，也可形成跨市合作新典範。市議員蔡錦賢認為，雙北合辦煙火節的想法具吸引力，效果會更好，他建議可輪流合辦，一場在台北大稻埕、一場在新北淡水舉辦，或擴大規模結合無人機展演。

蔣萬安贊同，他指出，過去雙北就曾合作舉辦，會在與新北交流時提出，評估可行性。新北市漁業處也表示，淡水漁人碼頭煙火是「仲夏繽紛樂」系列行銷活動重點，每年帶動漁港觀光與商圈效益，若能與北市大稻埕煙火節協調串聯，樂觀其成，但同時施放須考量場域差異、安全距離與交通配套，建議雙方再討論。

