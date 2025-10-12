台北大稻埕變裝遊行 穿越回1920年代

以服裝「穿越」到1920年代，台北大稻埕今天下午展開盛大的變裝遊行，集結來自世界的1920年代風格，東方旗袍、西方禮裙等，與民眾街頭狂歡。

今天的活動是2025大稻埕國際藝術節年度重頭戲「時空藝陣--1920變裝遊行」，源自於蔣渭水在1921年於大稻埕創立了台灣文化協會，開啟屬於台灣的現代啟蒙與新文化運動，而與此同時，1920年代同樣是世界文化與思想劇烈轉型的時代，因此以1920年代為題，邀請民眾一同扮裝。

大稻埕國際藝術節發起人周奕成今天扮演蔣渭水，他表示，1920年代是充滿創造力的年代，號召大家回到1920年代，並不是要大家一味的模仿或抄襲前人，每個世代都要有自己的文化，自己的創造。遊行是為了讓大家試著去想像，1920年代是多麼青春、蓬勃、勇猛、激進、充滿創造力的時代。

周奕成表示，像他到大稻埕創業、創作，便是受到1920年代台灣文化運動的召喚，但也將這種歷史召喚，含蓄地、暗示地藏於其中。這也是為什麼大家看到「大稻埕國際藝術節」，而不是「台灣文化運動紀念日」。「有些事情是這樣，當你要抄襲，你就失去它了。」

活動自5個大稻埕集合點啟程，沿途可見1920年代的士紳仕女、街頭小販與名人角色穿梭巷弄，最終匯聚於永樂廣場主舞台，展開一連串音樂、戲劇、舞蹈、馬戲與星光舞會表演，如來到百年前的世界舞台。