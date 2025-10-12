雙北合辦煙火節拚觀光 新北市府、民代皆支持

北市大稻埕煙火節吸引逾29萬人次觀賞，帶動商圈人潮與觀光商機。由於新北淡水漁人碼頭同樣舉辦煙火節，若能以「雙北河岸煙火季」形式合作，串聯城市觀光資源，將有機會打造北部年度最大亮點活動。對此，新北市議員與漁業處皆表達支持，認為雙北可透過平台研議整合規模與宣傳，讓節慶品牌更具延續性與吸引力。

新北市議員陳偉杰表示，大稻埕煙火節的地理位置特殊，「一岸是台北、一岸是新北」，若雙北能共同籌辦，不僅能整合動線、規模與河岸景觀規畫，也有助於形成跨市合作的新典範。他指出，雙北可在北北基平台上討論煙火施放、安全管理與交通疏運，讓活動規畫更完整。他也建議，中央推動的藍色公路計畫也是雙北可以合作的方向之一，但若就地理條件而言，「大稻埕合辦的可行性更高」。

新北市議員蔡錦賢則認為，雙北合辦煙火節的想法具吸引力，「人潮本來就多，淡水、八里都能看到煙火，效果會更好。」他建議，可採輪流合辦方式，例如一場在台北大稻埕、一場在新北淡水舉辦，或擴大規模結合無人機展演。「兩邊合起來經費更多、規模更大，就能辦出比澎湖更漂亮的煙火節，吸引更多民眾留在北部欣賞，不必遠赴外縣市。」

新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭煙火是「仲夏繽紛樂」系列行銷活動重點，每年皆為帶動漁港觀光與商圈效益而舉辦，若能與台北市的大稻埕煙火節協調串聯，延續觀光人潮與行銷資源，漁業處「樂觀其成」。但若要同時施放，仍需考量場域差異、安全距離與交通配套，建議雙方持續交流討論，以確保可行性與安全性。