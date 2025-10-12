「2025夢想嘉年華」汐止登場

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

「2025夢想嘉年華」11日下午在新北市汐止區熱鬧登場，今年以「變。CHANGE」為主題，吸引眾多主題花車及國內外40組藝術團體歡樂踩街。新北市長侯友宜特別到場與民同樂，並提倡社會共融、性別平等，呼籲大家用「包容、尊重、互愛」讓社會更和諧。

侯友宜市長表示，感謝汐止區公所、夢想社區文教發展基金會聯合辦理「2025夢想嘉年華」，以及國內外40組藝術團體共襄盛舉。10月11適逢日「國際女孩日」，藉由夢想嘉年華的藝術裝扮及文化交流，提倡社會共融、多元性別平等、家事平權的概念，傳遞「尊重、包容、互愛」的精神。每一個團體的裝扮都充滿著對多元性別的尊重，更用熱情及自信帶動現場氣氛，讓這塊土地更多元、更包容。

汐止區公所說明，今年區公所同仁特製六色彩虹服裝，藉由活潑的彩虹顏色代表每一種顏色都有獨特價值，以及男性也可以穿裙子等概念。同時，今年也有高達6公尺的巨型花車，人物兩手各持一端的天平，象徵性別間的平等與平衡。

聚傳媒

性別平等 夢想

