「2025夢想嘉年華」汐止登場
照片取自新北市政府
「2025夢想嘉年華」11日下午在新北市汐止區熱鬧登場，今年以「變。CHANGE」為主題，吸引眾多主題花車及國內外40組藝術團體歡樂踩街。新北市長侯友宜特別到場與民同樂，並提倡社會共融、性別平等，呼籲大家用「包容、尊重、互愛」讓社會更和諧。
侯友宜市長表示，感謝汐止區公所、夢想社區文教發展基金會聯合辦理「2025夢想嘉年華」，以及國內外40組藝術團體共襄盛舉。10月11適逢日「國際女孩日」，藉由夢想嘉年華的藝術裝扮及文化交流，提倡社會共融、多元性別平等、家事平權的概念，傳遞「尊重、包容、互愛」的精神。每一個團體的裝扮都充滿著對多元性別的尊重，更用熱情及自信帶動現場氣氛，讓這塊土地更多元、更包容。
汐止區公所說明，今年區公所同仁特製六色彩虹服裝，藉由活潑的彩虹顏色代表每一種顏色都有獨特價值，以及男性也可以穿裙子等概念。同時，今年也有高達6公尺的巨型花車，人物兩手各持一端的天平，象徵性別間的平等與平衡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言