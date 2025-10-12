2025秋OUT音樂節 10/12盛大演出

照片取自臺北市政府

2025秋OUT音樂節於10/11-10/12在臺北城南公館地區盛大開唱，在公館商圈、自來水園區、水岸廣場及寶藏巖河濱綠地打造4座免費舞台及4座售票舞台，還有近百組國內外藝人帶給臺北城南最CHILL的連假音樂饗宴。

北水處說明，秋OUT音樂節今年邁入第6屆，也是公私協力擴大舉辦的第2屆，此活動已是公館甚至臺北城南地區的指標音樂活動，本次《2025秋OUT音樂節》是由北水處、PIPE Live House、產發局、青年局、水利處、商業處、悠遊卡公司、臺大公館商圈發展促進會、臺大公館商圈協會、水源市場自治會及公館夜市自治會等公私協力，機關商圈協會共同合作舉辦，打造出屬於臺北都會品牌的精緻、高品質音樂節。

