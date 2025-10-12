快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

2025秋OUT音樂節 10/12盛大演出

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

2025秋OUT音樂節於10/11-10/12在臺北城南公館地區盛大開唱，在公館商圈、自來水園區、水岸廣場及寶藏巖河濱綠地打造4座免費舞台及4座售票舞台，還有近百組國內外藝人帶給臺北城南最CHILL的連假音樂饗宴。

北水處說明，秋OUT音樂節今年邁入第6屆，也是公私協力擴大舉辦的第2屆，此活動已是公館甚至臺北城南地區的指標音樂活動，本次《2025秋OUT音樂節》是由北水處、PIPE Live House、產發局、青年局、水利處、商業處、悠遊卡公司、臺大公館商圈發展促進會、臺大公館商圈協會、水源市場自治會及公館夜市自治會等公私協力，機關商圈協會共同合作舉辦，打造出屬於臺北都會品牌的精緻、高品質音樂節。

聚傳媒

音樂 公館 舞台

延伸閱讀

秋OUT音樂節今邁第6屆 蔣萬安大讚：最CHILL的都會型音樂節

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

嗨音樂！秋OUT音樂節雙十連假登場 公館商圈逾百家優惠

公館圓環提前完工！四岔正交路口今通車 上班日恐迎真正考驗

相關新聞

雙北合辦煙火節拚觀光 新北市府、民代皆支持

北市大稻埕煙火節吸引逾29萬人次觀賞，帶動商圈人潮與觀光商機。由於新北淡水漁人碼頭同樣舉辦煙火節，若能以「雙北河岸煙火季...

新北攜手18校辦適性體驗課程 3000名額搶手再增開班

升學不只拚分數，也要看得見未來趨勢。新北市教育局今年首度攜手18所高中職學校，推出「適性宣導與體驗活動」，規畫3160個...

府中遊龍陸橋走入歷史 新北城市減法再添一筆

新北市持續推動「城市減法工程」，再拆除一座使用率低的人行陸橋。位於板橋區縣民大道上的「府中遊龍陸橋」歷經近一個月施工，今...

雙北合作煙火節拚觀光？ 業者：一定轟動但沒配套恐惹民怨

北市議員建議雙北合作辦淡水河大稻埕煙火節，仿效東京隅田川煙火讓觀光效益擴大，業者樂觀其成，不過直言雙北條件與東京不同，若...

大稻埕煙火節帶商機議員拋雙北合辦擴大效益 蔣萬安讚同

北市大稻埕煙火節吸引逾29萬人次觀看，帶來不小商機，議員指出鄰近新北市也會辦漁人碼頭煙火節，煙火兩邊能看見，若雙方能一起...

廣角鏡／汐止夢想嘉年華 熱情不輸豔陽天

昨是「國際女孩日」，2025夢想嘉年華昨在新北市汐止豔陽下熱情登場，現場湧入近千人爭相目睹大型花車與40個國內外藝術團體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。