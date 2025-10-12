2025秋OUT音樂節 10/12盛大演出
照片取自臺北市政府
2025秋OUT音樂節於10/11-10/12在臺北城南公館地區盛大開唱，在公館商圈、自來水園區、水岸廣場及寶藏巖河濱綠地打造4座免費舞台及4座售票舞台，還有近百組國內外藝人帶給臺北城南最CHILL的連假音樂饗宴。
北水處說明，秋OUT音樂節今年邁入第6屆，也是公私協力擴大舉辦的第2屆，此活動已是公館甚至臺北城南地區的指標音樂活動，本次《2025秋OUT音樂節》是由北水處、PIPE Live House、產發局、青年局、水利處、商業處、悠遊卡公司、臺大公館商圈發展促進會、臺大公館商圈協會、水源市場自治會及公館夜市自治會等公私協力，機關商圈協會共同合作舉辦，打造出屬於臺北都會品牌的精緻、高品質音樂節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言