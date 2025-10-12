新北攜手18校辦適性體驗課程 3000名額搶手再增開班

升學不只拚分數，也要看得見未來趨勢。新北市教育局今年首度攜手18所高中職學校，推出「適性宣導與體驗活動」，規畫3160個免費名額，讓家長與學生親自走進校園，透過六大群科體驗與升學制度解析，共同探索興趣與職涯方向。

新北市教育局指出，首階段報名踴躍，包括鶯歌工商、淡水商工、豫章工商及復興商工等校均額滿加開，教育局呼籲民眾把握第二階段報名機會。

教育局表示，活動跳脫傳統講座形式，結合「適性生涯探索」、「升學制度解密」及「群科實作體驗」，讓親子以沉浸方式理解技職教育內涵。首場活動將於10月18日由新北高工及淡水商工開跑，後續由三重商工、泰山高中、瑞芳高工、智光商工、復興商工等校接力舉辦至12月27日，全面免費，名額有限。

教育局指出，今年報名熱度顯示家長觀念逐漸轉變，技職教育不再被視為升學退路，而是孩子依興趣選擇的主動方向。例如鶯歌工商主打藝術設計，淡水商工結合工業與商業，復興商工則以美術工藝見長，各校展現群科多元特色，讓學生有更多元出路與發展想像。