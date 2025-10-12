快訊

要把T17、T18給輝達才不同意新壽換約？ 北市府駁：工程延宕是主因

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

大學聘師／聘錯師代價5千萬 防近親繁殖的旋轉門該廢？

聽新聞
0:00 / 0:00

府中遊龍陸橋走入歷史 新北城市減法再添一筆

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
坐落於板橋區的府中遊龍陸橋已全部拆除完畢，縣民大道的街景開闊明亮，呈現嶄新的市容面貌。圖／新北市工務局提供
坐落於板橋區的府中遊龍陸橋已全部拆除完畢，縣民大道的街景開闊明亮，呈現嶄新的市容面貌。圖／新北市工務局提供

新北市持續推動「城市減法工程」，再拆除一座使用率低的人行陸橋。位於板橋區縣民大道上的「府中遊龍陸橋」歷經近一個月施工，今全面拆除完成，原本高聳的橋體退場後，街景變得開闊明亮，呈現嶄新的市容風貌。

新北市養工處指出，隨著行人通行環境逐步改善，早年為解決交通壅塞而興建的陸橋，功能已逐漸被平面道路與斑馬線取代，不僅結構龐大、佔據人行空間，也容易成為治安死角。市府依據「新北市人行陸橋存廢SOP」評估程序，邀集相關單位會勘並取得共識後，決定拆除府中遊龍陸橋，以優化行人動線與都市景觀。

養工處表示，拆橋工程自9月19日深夜展開，當晚順利將主梁吊離，翌日清晨即恢復周邊交通，後續陸續拆除東、西兩側橋體及樓梯結構，同步修復人行道鋪面並整理綠帶，今日已完成全數拆除與環境復舊。

工務局長馮兆麟表示，府中遊龍陸橋是新北市升格以來拆除的第59座人行陸橋，全市目前仍有95座。未來將持續針對使用率低或影響景觀的陸橋進行評估與改善，讓市容更具整體性與安全性，「推動城市減法，不只是拆除工程，更是市府與居民共創宜居城市的過程。」

養工處補充，陸橋拆除後，原址將設置印有QR Code的地磚，民眾可透過掃描連結至「橋誌」網頁，回顧府中遊龍陸橋的歷史影像與沿革，讓城市記憶以另一種形式延續。

府中遊龍陸橋拆除後，原橋址處設置QR Code地磚，讓市民朋友透過手機掃描連結一覽陸橋原始影像。圖／新北市工務局提供
府中遊龍陸橋拆除後，原橋址處設置QR Code地磚，讓市民朋友透過手機掃描連結一覽陸橋原始影像。圖／新北市工務局提供
府中遊龍陸橋是新北市升格以來拆除的第59座人行陸橋。圖為陸橋拆除前的樣貌。圖／新北市工務局提供
府中遊龍陸橋是新北市升格以來拆除的第59座人行陸橋。圖為陸橋拆除前的樣貌。圖／新北市工務局提供
府中遊龍陸橋歷時將近一個月的拆除工程，已全面拆完，天際視野更開闊，提升市容景觀。圖／新北市工務局提供
府中遊龍陸橋歷時將近一個月的拆除工程，已全面拆完，天際視野更開闊，提升市容景觀。圖／新北市工務局提供

人行道 行人

延伸閱讀

TPBL開幕戰 新北國王十分差戰勝全家海神

霸凌事件難處理？新北老師坦言：若遇特殊生處理時間會拉長

影／花蓮協助救災 新北特搜國慶日送愛心物品資助光復弱勢阿嬤

新北促參獲三冠王！逾25萬人口區域啟動第二座運動中心計畫

相關新聞

雙北合作煙火節拚觀光？ 業者：一定轟動但沒配套恐惹民怨

北市議員建議雙北合作辦淡水河大稻埕煙火節，仿效東京隅田川煙火讓觀光效益擴大，業者樂觀其成，不過直言雙北條件與東京不同，若...

秋OUT音樂節今邁第6屆 蔣萬安大讚：最CHILL的都會型音樂節

2025秋OUT音樂節於今、明兩天在台北城南公館地區開唱，分別在公館商圈、自來水園區、水岸廣場及寶藏巖河濱綠地打造4座免...

府中遊龍陸橋走入歷史 新北城市減法再添一筆

新北市持續推動「城市減法工程」，再拆除一座使用率低的人行陸橋。位於板橋區縣民大道上的「府中遊龍陸橋」歷經近一個月施工，今...

大稻埕煙火節帶商機議員拋雙北合辦擴大效益 蔣萬安讚同

北市大稻埕煙火節吸引逾29萬人次觀看，帶來不小商機，議員指出鄰近新北市也會辦漁人碼頭煙火節，煙火兩邊能看見，若雙方能一起...

廣角鏡／汐止夢想嘉年華 熱情不輸豔陽天

昨是「國際女孩日」，2025夢想嘉年華昨在新北市汐止豔陽下熱情登場，現場湧入近千人爭相目睹大型花車與40個國內外藝術團體...

午後艷陽高照擋不住近千民眾 汐止夢想嘉年華活動熱情登場

今天是「國際女孩日」，2025夢想嘉年華今天下午在新北市汐止豔陽下熱情登場，今年以「變。CHANGE」為主題，現場湧入近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。