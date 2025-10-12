府中遊龍陸橋走入歷史 新北城市減法再添一筆

新北市持續推動「城市減法工程」，再拆除一座使用率低的人行陸橋。位於板橋區縣民大道上的「府中遊龍陸橋」歷經近一個月施工，今全面拆除完成，原本高聳的橋體退場後，街景變得開闊明亮，呈現嶄新的市容風貌。

新北市養工處指出，隨著行人通行環境逐步改善，早年為解決交通壅塞而興建的陸橋，功能已逐漸被平面道路與斑馬線取代，不僅結構龐大、佔據人行空間，也容易成為治安死角。市府依據「新北市人行陸橋存廢SOP」評估程序，邀集相關單位會勘並取得共識後，決定拆除府中遊龍陸橋，以優化行人動線與都市景觀。

養工處表示，拆橋工程自9月19日深夜展開，當晚順利將主梁吊離，翌日清晨即恢復周邊交通，後續陸續拆除東、西兩側橋體及樓梯結構，同步修復人行道鋪面並整理綠帶，今日已完成全數拆除與環境復舊。

工務局長馮兆麟表示，府中遊龍陸橋是新北市升格以來拆除的第59座人行陸橋，全市目前仍有95座。未來將持續針對使用率低或影響景觀的陸橋進行評估與改善，讓市容更具整體性與安全性，「推動城市減法，不只是拆除工程，更是市府與居民共創宜居城市的過程。」