雙北合作煙火節拚觀光？ 業者：一定轟動但沒配套恐惹民怨

北市議員建議雙北合作辦淡水河大稻埕煙火節，仿效東京隅田川煙火讓觀光效益擴大，業者樂觀其成，不過直言雙北條件與東京不同，若要合作在淡水河放煙火「一定轟動」，但周邊腹地等條件、配套沒做足，恐反引民怨。

觀光署最新統計，今年5月來台旅客約58.1萬人次，出境人次高達136萬，出國人次為來台旅客2.3倍，出現嚴重逆差。中華優質旅遊發展協會前理事長李奇嶽說，大稻埕煙火節已是台北市舉辦多年的大活動，儘管國內已有高知名

度，很多國內民眾會專程到大稻埕，尤其延長為一個月變成帶狀活動後的確有看到人潮、商機，但還沒國際化。

「一定轟動，但是交通一定打結」，李認為，若雙北擴大規模仿效日本花火節，在淡水河沿線一起放煙火，絕對會有擴大效應、絕對轟動，不過相關的交通配套一定要想清楚，引來人潮後，因施放煙火的周邊都是雙北交通要道，包括忠孝橋、中興橋等，大家受不受得了，絕對要好好研擬配套。

李說，雙北一起淡水河沿線放煙火，，除非施放煙火的時段挑在非下班尖峰，若晚上七八點施放煙火交通一定完蛋，但避開下班尖峰、半夜施放煙火，能不能吸引觀光客的確是個問題。因雙北交通條件與東京不同，日本通勤都是大量地鐵運輸人流，不過雙北通勤交通條件、腹地等配套，的確要考量，如果交通挺得住，當然絕對能帶來觀光亮點，「規模夠大，國際觀光客絕對會來。」

對此，北市觀光傳播局表示，「大稻埕夏日節」是全台最具代表性的夏季活動，雙北過往皆有合作，今年雙北除在交通管制、人流疏導等合作外，新北市也響應夏日節推出市集活動、一日遊程，以及協助宣傳等。但煙火施放需考量腹地、安全、時間及規模等，將審慎評估合作可行性，持續推動河岸觀光。