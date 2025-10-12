新北敬老卡搭計程車 未能搭配現金支付社會局允檢討

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市敬老愛心卡點數將增加，服務範圍也將擴大。圖／新北市社會局提供
新北市將在明年將敬老愛心卡提高至600點，使用範圍也擴大。新北市議員陳家琪指出，長者使用敬老卡扣點搭乘計程車每趟可從65點增加至85元點，但現今只要餘點不足，就會扣款失敗，無法搭配現金補足，恐導致使用率低，成為看得到吃不到的政策。新北市社會局允評估改善。

新北市日前宣布明年7月敬老愛心卡將從480點加碼為600點，明年初將先擴大新增至國道客運、運動中心及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費使用，計程車則單趟從65點提高至85點。

新北市社會局統計，敬老愛心卡適用計程車後，從2024年7月的1萬2千多趟次、8月的1萬8千多趟次，今年7月提升至3萬7千多趟次、8月也達3萬7千多趟次。

陳家琪指出，敬老卡點數提高事件好事，但相關扣抵應該更簡化、直覺，新北市去年7月起可以利用敬老卡點數搭乘計程車，她就接到許多長者陳情經常扣款失敗，若卡片餘點不足，會直接顯示整筆交易失敗，且要搭到配合市府的車行也是困難重重。

陳家琪說，一般悠遊卡消費若是餘額不足，能夠用現金或其他方式搭配支付，否則餘點放在卡片裡，下個月就會歸零，這絕非政策鼓勵長者使用的美意。另外，市府也應該考慮將農會超市納入使用範圍，不僅照顧長者，在地小農也能因此受惠。

社會局指出，敬老愛心卡餘額不足，若長者自身悠遊卡還有餘額，可以合併使用；社會局長李美珍指出，明年敬老卡將擴大使用範圍與點數提升，系統即將轉換前，允諾檢討相關折抵機制。

新北市社會局指出，現今敬老愛心卡合作計程車隊已有11家、超過1萬2500輛計程車投入服務行列，並持續招募中，並請計程車公、工會向計程車駕駛協助宣導。

計程車 愛心

