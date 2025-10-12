大稻埕煙火節帶商機議員拋雙北合辦擴大效益 蔣萬安讚同

快訊

聽新聞
聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大稻埕夏日節每年都吸引相當多民眾賞煙火。本報資料照片。
北市大稻埕煙火節吸引逾29萬人次觀看，帶來不小商機，議員指出鄰近新北市也會辦漁人碼頭煙火節，煙火兩邊能看見，若雙方能一起合辦，1+1一定大於2，預算也會更充裕，可拉長煙火施放時常及活動精彩度。市長蔣萬安贊同表示，未來會再與新北交流時提出。

北市每年7、8月都會在大稻埕碼頭及延平河濱公園舉行大稻埕煙火節，今年更吸引超過29萬人造訪帶動周邊商機，寧夏、延三夜市業績都有成長，北市府也將斥資18億改造長約4公里的「淡水河水岸空間環境」，未來將可容納更多民眾於此欣賞燦爛煙火。

議員陳炳甫指出，目前大稻埕煙火節外，新北夏日也會在漁人碼頭舉辦煙火活動，若兩個縣市能夠合作共同舉辦煙火節，必定能創造「1+1」大於2的效果，除了施放煙火時間可以從原本8分鐘再延長，預算結合表演活動勢必更精彩，讓兩邊市民都能欣賞到更燦爛、漂亮的火花。

陳炳甫舉例，東京隅田川每年也會舉辦煙火大會河岸兩邊分別是台東區墨田區兩邊共同舉辦，煙火加上表演活動長達1到1.5小時，河岸放煙火兩側都看得到各自商圈也有所收益，若能借鏡該成功經驗，將大稻埕煙火節變成淡水河煙火節，可帶動更多人潮。

此外，大稻埕煙火節吸引人潮越來越多，先前更有民眾因為卡位釀衝突，陳炳甫建議，未來煙火施放期間，可考慮暫時封閉台北橋及忠孝橋單側，其餘車輛可於另一側雙向通行，舒緩河濱內人潮壅擠狀況，更可以從四方無死角觀看，未來也可考慮建設雙北景觀橋，增加更多視角。

市長蔣萬安先前於施政報告上對於提案也表示贊同，他指出，過去雙北就曾合作舉辦，會再與新北交流提出，評估可行性，很有機會再次合作。

大稻埕 漁人碼頭

