秋OUT音樂節今邁第6屆 蔣萬安大讚：最CHILL的都會型音樂節

2025秋OUT音樂節於今、明兩天在台北城南公館地區開唱，分別在公館商圈、自來水園區、水岸廣場及寶藏巖河濱綠地打造4座免費舞台及4座售票舞台，還有近百組國內外藝人帶給台北城南最CHILL的連假音樂饗宴。

台北市長蔣萬安出席致詞表示，這裡結合了在地音樂空間、不同風格的台灣樂團，同時與國際嘉賓交流演出，打造全台最便利、最CHILL的都會型音樂節，更接續了先前的「潮台北」活動，讓10月份的台北充滿音樂氣息及青春活力。

北水處指出，秋OUT音樂節今年邁入第6屆，也是公私協力擴大舉辦的第2屆，此活動已是公館甚至台北城南地區的指標音樂活動，這次由北水處、PIPE Live House、產發局、青年局、水利處、商業處、悠遊卡公司、台大公館商圈發展促進會、台大公館商圈協會、水源市場自治會及公館夜市自治會等公私協力，機關商圈協會共同合作舉辦。