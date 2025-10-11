午後艷陽高照擋不住近千民眾 汐止夢想嘉年華活動熱情登場
今天是「國際女孩日」，2025夢想嘉年華今天下午在新北市汐止豔陽下熱情登場，今年以「變。CHANGE」為主題，現場湧入近千人爭相目睹大型花車與40個國內外藝術團體歡樂踩街，讓民眾感受表演團隊多元風采與節奏魅力。
新北市長侯友宜出席活動時表示，今天夢想嘉年華活動也是國際女孩日，藉嘉年華的裝扮藝術，也是文化、聽覺及視覺的饗宴，讓大家多了解社會共融、性別平等，用包容、尊重與互愛，一起讓社會更和諧，這是今天最主要的目的，每一個團體裝扮都充滿對多元性別的尊重。
2025夢想嘉年華遊行隊伍在汐止火車站外集結，下午3點從新昌路、南昌街口出發，沿南昌路、忠孝東路走到仁愛路口的行政大樓。遊行結束後，晚間6點至9點在汐止區公所廣場舉行晚會，有台灣與外國鼓隊聯合演出及摸彩等活動。
