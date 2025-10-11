新北促參獲三冠王！逾25萬人口區域啟動第二座運動中心計畫

政府推動民間參與公共建設，新北市府去年簽約9件促參案，包含交通、工業、文教及運動等。新北市副市長陳純敬說，繼前年獲得財政部促參考評全國首座「特優」殊榮，去年及今年皆評定為特優，新北市為全國唯一連續三年榮獲「特優」的三冠王，展現市府團隊推動促參政策的決心與成果。

工務局長馮兆麟指出，市府現已啟動在人口超過25萬人行政區興建第二座運動中心計畫，其中「板橋第二運動中心OT案」已完成簽約，預計明年使用，蘆洲、三重、新莊、新店、中和等區也陸續規劃中，透過公私協力，打造全齡運動城市。

新北市目前有16座國民運動中心，體育局表示，板橋、三重、新莊都已規畫第二座國民運動中心，城鄉局今年修正都市計畫法新北市施行細則，公告國民運動中心納入可受贈公益項目，為來新北在新店、中和與土城都有第二座國民運動中心規畫。

其他促參案包括有「淡水河畔高灘地臨時停車場OT案」疏解市區停車問題；「工商展覽中心OT案」提供市民良好活動空間；「新店高中溫水游泳池OT案」、「蘆洲、三重、三鶯及鶯歌運動中心ROT案」提升設施品質及完善運動空間。